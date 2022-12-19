Окупанти продовжують наступ на Донбасі, але не змогли просунутися, - Генштаб

Протягом доби противник завдав ракетного удару, а також здійснив близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Також ворог застосував 28 іранських ударних БПЛА "Шахед-136", 23 із яких збили Сили оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Внаслідок ворожих ударів постраждала громадянська інфраструктура та мирне населення.

На Волинському та Поліському напрямах без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші позиції у районах населених пунктів Стрілка, Глибоке та Вовчанськ Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник стріляв по районах Котлярівки, Крохмального та Берестового Харківської області та Стельмахівки, Макіївки, Майданчика, Червонопопівки та Діброви у Луганській області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріл з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії за нашими позиціями в районах двадцяти п'яти населених пунктів. Серед них – Верхньокам'янське, Берестове, Яківство, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Годинник Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти не припиняють обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Темування, Красне, Малі Щербаки та Плавні Запорізької області та Херсона, де знову постраждала громадянська інфраструктура та мирні громадяни.

Через значні втрати загарбників триває перепрофілювання лікарень на тимчасово окупованих територіях Луганської області у військові госпіталі. Так, Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 та Залізнична лікарня передано для використання російським окупаційним військам. Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів.

За попередні дні, в районах Бердянська, Токмака та Родів Запорізької області, знищено склад боєприпасів, близько 15 одиниць військової техніки різного типу та поранено понад 150 військовослужбовців російських окупаційних військ.