Аварійні відключення та тривале відновлення: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми
В Україні внаслідок нічних ударів Росії склалася важка ситуація в енергосистемі. В низці областей запровадили аварійні відключення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго"
Як пише пресслужба, протягом ночі ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні.
"Завдяки професійній роботі Повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучань в об’єкти інфраструктури. Підрозділи ДСНС зараз працюють над ліквідацією наслідків обстрілів", - пише "Укренерго".
Там, де це є можливо, ремонтні бригади розпочинають роботи.
Також є пошкодження в південному та східному регіонах внаслідок артилерійського обстрілу деокупованих районів.
Найскладніша ситуація спостерігається в центральному, східному та дніпровському регіонах, а аварійні відключення введено в:
- Сумській області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Кіровоградській області;
- Житомирській області;
- Чернігівській області;
- Черкаській області;
- Київській області;
- Києві.
"Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час", - додає пресслужба.
Попри пошкодження енергетики тримають ситуацію під контролем. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про наслідки нічної атаки Росії дронами по Києву.
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