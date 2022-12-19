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Ворог знову вдарив по будівлі Херсонської ОВА: фото наслідків

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Херсон, Понеділок 19 грудня 2022 10:15
Ворог знову вдарив по будівлі Херсонської ОВА: фото наслідків Фото: ворог знову вдарив по будівлі Херсонської ОВВ (https://t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська 19 грудня знову атакували Херсон. Ворог завдав удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Чергова атака на центр міста. Знову пошкоджено будівлю Херсонської ОВА", - написав він.

Про постраждалих і жертв внаслідок ворожого обстрілу не повідомляється.

Фото: наслідки обстрілу будівлі Херсонської обласної військової адміністрації (https://t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, щоу Херсоні пролунало кілька вибухів. Після чого у місті пропало світло.

Також 15 грудня окупанти вдарили центром Херсона поблизу будівлі Херсонської ОВА. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей.

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