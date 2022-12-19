Ворог знову вдарив по будівлі Херсонської ОВА: фото наслідків

Російські війська 19 грудня знову атакували Херсон. Ворог завдав удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

Про постраждалих і жертв внаслідок ворожого обстрілу не повідомляється.

"Чергова атака на центр міста. Знову пошкоджено будівлю Херсонської ОВА", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, щоу Херсоні пролунало кілька вибухів. Після чого у місті пропало світло.

Також 15 грудня окупанти вдарили центром Херсона поблизу будівлі Херсонської ОВА. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей.

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