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ЗСУ ліквідували 520 окупантів та "приземлили" вісім дронів: Генштаб оновив втрати РФ

Новость на русском →
Понеділок 19 грудня 2022 08:39
ЗСУ ліквідували 520 окупантів та "приземлили" вісім дронів: Генштаб оновив втрати РФ Фото: Генштаб оновив втрати РФ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за минулу добу знищили ще 520 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 98 800 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 19.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 98 800 (+520) осіб ліквідовано,
  • танків - 2988 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 5969 (+6) од,
  • артилерійських систем - 1953 (+5) од,
  • РСЗВ - 410 (+0) од,
  • засобів ППО - 212 (+1) од,
  • літаків - 281 (+0) од,
  • гелікоптерів - 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1657 (+8),
  • крилатих ракет - 653 (+0),
  • кораблів /катерів - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4592 (+13) од,
  • спеціальної техніки - 175 (+1).

Як повідомлялося раніше, українські військові зупинили ворожі атаки в районі 15 населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.

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