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Мобілізація в Україні. У ЗСУ повідомили, кого призивають в першу чергу

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Україна, Понеділок 19 грудня 2022 12:43
Мобілізація в Україні. У ЗСУ повідомили, кого призивають в першу чергу Фото: в ЗСУ повідомили, кого призивають в першу чергу (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Насамперед в Україні призивають тих, хто вже має досвід участі у бойових діях, наприклад в АТО чи ООС. Також мобілізації підлягають і ті, хто не проходив військову службу, але з обов'язковим навчанням мінімум на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача.

"Призиваємо в першу чергу тих, хто вже має досвід проходження військової служби, а краще ще досвід участі в АТО або ООС. Також призов йде і громадян, які не проходили військову службу, але ця категорія громадян в обов'язковому порядку направляється на навчання, мінімальний термін - 1 місяць, а далі в залежності від складності спеціальності, цей термін може бути набагато більшим", - розповів він.

.За словами військового, практично всі спеціальності потрібні для комплектування ЗСУ та інших формувань.

"Звичайно, що у відсотковому співвідношенні більше ми призиваємо загальновійськові спеціальності - стрільців, танкістів, але не можна сказати, що нам не потрібні такі спеціальності, як зв'язківці, шифрувальники тощо. Потреба є у абсолютно всіх спеціальностях, але деяких ми призиваємо більше, деяких менше", - додав Горбач.

Як повідомлялося, раніше заступник глави Міноборони України Ганна Маляр заявляла, що у ЗСУ виникла потреба у компенсації втрат та відновленні тих воїнів, які отримали поранення.

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