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Чули у різних районах. У Мелітополі стався сильний вибух

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Мелітополь, Понеділок 19 грудня 2022 17:01
Чули у різних районах. У Мелітополі стався сильний вибух Фото: у Мелітополі стався сильний вибух (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 19 грудня, у Мелітополі повідомили про вибух. Він був такої сили, що його чути у різних районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Мелитополь.

"У Мелітополі жителі міста повідомляють про поодинокий вибух. Чули його у різних районах міста", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що в деяких у будинки від вибухової хвилі вібрували вікна.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 грудня, під Мелітополем у Запорізькій області пролунали звуки вибухів. Мер міста повідомив, що один з мостів у Мелітополі зазнав пошкоджень.

Українським військовим вдалося атакувати декілька важливих об'єктів окупантів у захопленому Мелітополі. Серед них є база аналітиків ФСБ та радіолокаційна станція.

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Мелітополь Запорожская область Вибух
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