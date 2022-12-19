Чули у різних районах. У Мелітополі стався сильний вибух

У понеділок, 19 грудня, у Мелітополі повідомили про вибух. Він був такої сили, що його чути у різних районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Мелитополь .

Відомо, що в деяких у будинки від вибухової хвилі вібрували вікна.

"У Мелітополі жителі міста повідомляють про поодинокий вибух. Чули його у різних районах міста", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 грудня, під Мелітополем у Запорізькій області пролунали звуки вибухів. Мер міста повідомив, що один з мостів у Мелітополі зазнав пошкоджень.

Українським військовим вдалося атакувати декілька важливих об'єктів окупантів у захопленому Мелітополі. Серед них є база аналітиків ФСБ та радіолокаційна станція.

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