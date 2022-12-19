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Зеленський сказав, скільки "Шахедів" Росія отримала від Ірану у новій партії

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Понеділок 19 грудня 2022 15:18
Зеленський сказав, скільки "Шахедів" Росія отримала від Ірану у новій партії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія отримала від Ірану ще одну партію іранських дронів-камікадзе, якими й атакувала Україну сьогодні. Загалом країна-агресор отримала 250 "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського до учасників зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF).

Так, президент зазначив, що сьогодні Росія атакувала Україну іранськими дронами з нової партії. Ворог випустив 34 дрони-камікадзе.

"Це "Шахеди" з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук - стільки всього "Шахедів" зараз отримано державою-терористом", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що російські ракети та іранські дрони постійно застосовуються для ударів передусім по українській енергетиці.

Він зазначив, що лише один нещодавній масований удар по Україні 16 грудня зачепив понад 20 мільйонів жителів. Внаслідок цього міста-мільйонники та більшість регіонів залишилися абсолютно без електрики. Загалом на вечір того дня були відключені від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців. Більше ніж десяти мільйонам людей було перервано постачання води й тепла.

Нагадаємо, сьогодні лише по Києву росіяни випустили 23 безпілотники, 18 з яких збили сили ППО.

Внаслідок ворожої атаки в Києві було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Постраждали троє людей та щонайменше 9 будинків.

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