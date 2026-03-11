НМТ-2026 за кордоном: які міста додали у список й куди записатись вже неможливо

Географія проведення НМТ-2026 за кордоном розширюється. Проте комп'ютерні центри у восьми містах вже переповнені - вільні місця для реєстрації закінчились.

Головне: Географія іспитів : список міст, де можна скласти НМТ у 2026 році, розширили двома новими локаціями.

: список міст, де можна скласти НМТ у 2026 році, розширили двома новими локаціями. Обмежений вибір : у восьми популярних містах Європи вільні місця на НМТ вже закінчились, тож у сервісі реєстрації вони будуть недоступні.

: у восьми популярних містах Європи вільні місця на НМТ вже закінчились, тож у сервісі реєстрації вони будуть недоступні. Шанс на зміни: українці, які вже зареєструвалися на НМТ, ще можуть змінити локацію (але дедлайн уже близько).

В яких містах з'явилась можливість пройти НМТ

"Перелік країн і міст, де буде створено тимчасові екзаменаційні центри за кордоном, розширено", - повідомили українцям 10 березня.

В УЦОЯО пояснили, що впродовж останнього тижня фахівцям вдалося досягти домовленостей щодо можливостей провести національний мультипредметний тест (НМТ) в таких містах:

Амстердам (Нідерланди);

Гаага (Нідерланди).

Перелік міст для проходження НМТ за кордоном розширили (інфографіка: testportal.gov.ua)

Чи можна вибрати місто, якщо місць там немає

Громадянам повідомили також: попри те, що перелік населених пунктів для проходження НМТ було збільшено, "усе ж є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп'ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами".

"Тож у разі вичерпання місць у певному населеному пункті він стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації", - повідомили в УЦОЯО.

Тимчасові екзаменаційні центри за кордоном на початку березня 2026 року (інфографіка: facebook.com/zno.ukr.center)

В яких містах вільні місця на НМТ закінчились

Станом на березень вільних місць для проходження НМТ вже немає в таких восьми містах (у різних країнах):

Дюсельдорф (Німеччина);

Кельн (Німеччина);

Прага (Чехія);

Бухарест (Румунія);

Мілан (Італія);

Катовіце (Польща);

Краків (Польща);

Познань (Польща).

Чи можна змінити місце проходження НМТ

Насамкінець громадянам нагадали, що робити якщо "вже створили персональний кабінет учасника НМТ і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт", але після цього з'явилася більш зручна локація.

"Можете до 7 квітня змінити реєстраційні дані, вибравши місто, ближче до вашого місцеперебування під час проведення НМТ", - повідомили в УЦОЯО.