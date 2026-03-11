НМТ-2026 за кордоном: які міста додали у список й куди записатись вже неможливо
Географія проведення НМТ-2026 за кордоном розширюється. Проте комп'ютерні центри у восьми містах вже переповнені - вільні місця для реєстрації закінчились.
Головне:
- Географія іспитів: список міст, де можна скласти НМТ у 2026 році, розширили двома новими локаціями.
- Обмежений вибір: у восьми популярних містах Європи вільні місця на НМТ вже закінчились, тож у сервісі реєстрації вони будуть недоступні.
- Шанс на зміни: українці, які вже зареєструвалися на НМТ, ще можуть змінити локацію (але дедлайн уже близько).
В яких містах з'явилась можливість пройти НМТ
"Перелік країн і міст, де буде створено тимчасові екзаменаційні центри за кордоном, розширено", - повідомили українцям 10 березня.
В УЦОЯО пояснили, що впродовж останнього тижня фахівцям вдалося досягти домовленостей щодо можливостей провести національний мультипредметний тест (НМТ) в таких містах:
- Амстердам (Нідерланди);
- Гаага (Нідерланди).
Перелік міст для проходження НМТ за кордоном розширили (інфографіка: testportal.gov.ua)
Чи можна вибрати місто, якщо місць там немає
Громадянам повідомили також: попри те, що перелік населених пунктів для проходження НМТ було збільшено, "усе ж є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп'ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами".
"Тож у разі вичерпання місць у певному населеному пункті він стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації", - повідомили в УЦОЯО.
Тимчасові екзаменаційні центри за кордоном на початку березня 2026 року (інфографіка: facebook.com/zno.ukr.center)
В яких містах вільні місця на НМТ закінчились
Станом на березень вільних місць для проходження НМТ вже немає в таких восьми містах (у різних країнах):
- Дюсельдорф (Німеччина);
- Кельн (Німеччина);
- Прага (Чехія);
- Бухарест (Румунія);
- Мілан (Італія);
- Катовіце (Польща);
- Краків (Польща);
- Познань (Польща).
Чи можна змінити місце проходження НМТ
Насамкінець громадянам нагадали, що робити якщо "вже створили персональний кабінет учасника НМТ і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт", але після цього з'явилася більш зручна локація.
"Можете до 7 квітня змінити реєстраційні дані, вибравши місто, ближче до вашого місцеперебування під час проведення НМТ", - повідомили в УЦОЯО.
