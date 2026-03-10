Вступ на магістратуру та аспірантуру 2026: як не проґавити реєстрацію і коли іспити
МОН України затвердило план вступу до магістратури та аспірантури у 2026 році. Тож ключові етапи та дати випробувань для студентів і майбутніх науковців - вже відомі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.
Головне:
- Обов'язковий іспит: для вступу потрібно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ).
- Спеціальні іспити: деякі магістри додатково складають єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), а аспіранти - тест з методології наукових досліджень.
- Формат: вступні випробування проходять за технологіями зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
- Етапи: вступна кампанія поділена на основну та додаткову сесії (для тих, хто пропустив основну з поважних причин).
- Доступ до інформації: запрошення-перепустки та оцінки будуть доступні в кабінетах вступників онлайн.
Які іспити потрібно складати у 2026 році
У Міносвіти розповіли, що визначили алгоритм проведення вступних випробувань у 2026 році:
- до магістратури;
- до аспірантури.
Йдеться про затвердження календарних планів організації та проведення іспитів для майбутніх магістрів й аспірантів.
Повідомляється, що у 2026 році вступні випробування до магістратури й аспірантури проходитимуть за технологіями зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
Обов'язковий при цьому єдиний вступний іспит (ЄВІ), який передбачає:
- тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК);
- тест з іноземної мови.
Зазначається також, що додатково потрібно буде скласти:
- вступникам до магістратури за деякими спеціальностями (їх перелік буде зазначено в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році) - єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ);
- вступникам до аспірантури - іспит з методології наукових досліджень.
МОН визначило алгоритм вступних випробувань до магістратури й аспірантури (інфографіка: mon.gov.ua)
Графік вступної кампанії до магістратури
Процес вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти відбуватиметься у 2026 році у строки, наведені нижче.
Основний період:
- реєстрація - з 23 квітня до 14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня);
- тестування - з 26 червня до 14 липня;
- результати - до 23 липня.
Додатковий період:
- реєстрація - з 26 до 28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня);
- тестування - з 3 до 21 серпня;
- результати - до 21 серпня.
Графік вступної кампанії до магістратури (скриншот: mon.gov.ua)
При цьому запрошення-перепустки з'являться в кабінетах учасників:
- для основної сесії - до 19 червня;
- для додаткової сесії - до 28 липня.
Графік вступних випробувань до аспірантури
Для вступників, які планують здобути ступінь доктора філософії або доктора мистецтва, у 2026 році встановлено календарний план, наведений нижче.
Основний період:
- реєстрація - з 23 квітня до 14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня);
- тестування - з 14 до 29 липня;
- результати - до 7 серпня.
Додатковий період:
- реєстрація - з 26 до 28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня);
- тестування - з 24 до 28 серпня;
- результати - до 4 вересня.
Графік вступних випробувань до аспірантури (скриншот: mon.gov.ua)
Інформацію про місце та час проведення у своїх кабінетах:
- учасники основної сесії отримають до 19 червня;
- учасники додаткової сесії - до 19 серпня.
Хто може взяти участь у додатковій сесії
Насамкінець у МОН пояснили, що додаткова сесія доступна тим, хто з поважних причин:
- не зміг взяти участі в тестуванні основної сесії;
- не зміг розпочати або завершити виконання завдань вступного випробовування;
- вибрав проходити ЄФВВ за спрямуваннями, предметні тести з яких відбуваються одночасно під час основної сесії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні можуть запровадити нове важливе свято для студентів.
Крім того, ми пояснювали, скільки іноземних студентів в Україні й на кого вони вчаться.
Читайте також про реєстрацію на НМТ-2026 - як створити свій кабінет, що стане підставою для відмови та що робити в такій ситуації.