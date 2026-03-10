Вступ на магістратуру та аспірантуру 2026: як не проґавити реєстрацію і коли іспити

МОН України затвердило план вступу до магістратури та аспірантури у 2026 році. Тож ключові етапи та дати випробувань для студентів і майбутніх науковців - вже відомі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.

Головне: Обов'язковий іспит : для вступу потрібно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ).

: для вступу потрібно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ). Спеціальні іспити : деякі магістри додатково складають єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), а аспіранти - тест з методології наукових досліджень.

: деякі магістри додатково складають єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), а аспіранти - тест з методології наукових досліджень. Формат : вступні випробування проходять за технологіями зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

: вступні випробування проходять за технологіями зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Етапи : вступна кампанія поділена на основну та додаткову сесії (для тих, хто пропустив основну з поважних причин).

: вступна кампанія поділена на основну та додаткову сесії (для тих, хто пропустив основну з поважних причин). Доступ до інформації: запрошення-перепустки та оцінки будуть доступні в кабінетах вступників онлайн.

Які іспити потрібно складати у 2026 році

У Міносвіти розповіли, що визначили алгоритм проведення вступних випробувань у 2026 році:

до магістратури;

до аспірантури.

Йдеться про затвердження календарних планів організації та проведення іспитів для майбутніх магістрів й аспірантів.

Повідомляється, що у 2026 році вступні випробування до магістратури й аспірантури проходитимуть за технологіями зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Обов'язковий при цьому єдиний вступний іспит (ЄВІ), який передбачає:

тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК);

тест з іноземної мови.

Зазначається також, що додатково потрібно буде скласти:

вступникам до магістратури за деякими спеціальностями (їх перелік буде зазначено в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році) - єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ);

вступникам до аспірантури - іспит з методології наукових досліджень.

МОН визначило алгоритм вступних випробувань до магістратури й аспірантури (інфографіка: mon.gov.ua)

Графік вступної кампанії до магістратури

Процес вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти відбуватиметься у 2026 році у строки, наведені нижче.

Основний період:

реєстрація - з 23 квітня до 14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня);

тестування - з 26 червня до 14 липня;

результати - до 23 липня.

Додатковий період:

реєстрація - з 26 до 28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня);

тестування - з 3 до 21 серпня;

результати - до 21 серпня.

Графік вступної кампанії до магістратури (скриншот: mon.gov.ua)

При цьому запрошення-перепустки з'являться в кабінетах учасників:

для основної сесії - до 19 червня;

для додаткової сесії - до 28 липня.

Графік вступних випробувань до аспірантури

Для вступників, які планують здобути ступінь доктора філософії або доктора мистецтва, у 2026 році встановлено календарний план, наведений нижче.

Основний період:

реєстрація - з 23 квітня до 14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня);

тестування - з 14 до 29 липня;

результати - до 7 серпня.

Додатковий період:

реєстрація - з 26 до 28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня);

тестування - з 24 до 28 серпня;

результати - до 4 вересня.

Графік вступних випробувань до аспірантури (скриншот: mon.gov.ua)

Інформацію про місце та час проведення у своїх кабінетах:

учасники основної сесії отримають до 19 червня;

учасники додаткової сесії - до 19 серпня.

Хто може взяти участь у додатковій сесії

Насамкінець у МОН пояснили, що додаткова сесія доступна тим, хто з поважних причин: