Україна отримає 90 млрд євро, попри Орбана: Politico розкрило план ЄС
Євросоюз надасть Україні обіцяний кредит у 90 мільярдів євро, навіть якщо Угорщина та Словаччина продовжать блокувати кошти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як розповіли виданню два європейські дипломати, лідери країн ЄС зустрінуться на саміті в Брюсселі наступного тижня.
Там вони намагатимуться переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його словацького колегу Роберта Фіцо дотримуватися своєї обіцянки схвалити кредит, який має забезпечити дві третини грошей, необхідних Україні для продовження боротьби з російським вторгненням до кінця 2027 року.
"Але якщо ці політики відмовляться відступити, країни Балтії та Північної Європи мають план надання Україні коштів, щоб утримати її на плаву протягом першої половини року", - зазначили джерела Politico.
Зокрема, йдеться про двосторонні позики на суму близько 30 мільярдів євро, які не потребують схвалення ЄС.
Окремо міністр фінансів Нідерландів Елко Хайнен повідомив, що його уряд готовий надати Києву 3,5 мільярда євро на рік до 2029 року у вигляді двосторонньої підтримки.
Що відомо про блокування кредиту
Нагадаємо, 18 грудня 2025 року Європейська Рада в Брюсселі узгодила позику ЄС на підтримку України, а 14 січня 2026 року її представила Єврокомісія.
Сума кредиту становить 90 мільярдів євро і має покрити близько двох третин фінансових потреб України на 2026–2027 роки.
Однак Угорщина під керівництвом прем’єра Віктора Орбана блокує надання макрофінансової допомоги. Основною умовою Будапешт називає відновлення постачання російської сировини через нафтопровід "Дружба".
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також погрожує накласти вето на пакет допомоги для України, якщо інспектори не зможуть оглянути пошкоджений нафтопровід "Дружба".
Через блокування Київ може залишитися без фінансування вже навесні цього року.