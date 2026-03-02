Українці зможуть скласти НМТ у 2026 році у 31 країні: повний перелік від УЦОЯО

Українські вступники, які перебувають за кордоном, зможуть скласти НМТ у 2026 році у 52 містах 31 країни світу. Реєстрація на тестування стартує вже 5 березня, проте в УЦОЯО попереджають про обмежену кількість місць у деяких локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

У яких країнах проведуть НМТ

У межах основної сесії НМТ тестування відбудеться, зокрема, в Австрії, Азербайджані, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Вірменії, Грузії, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канаді, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Словенії, США, Угорщині, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії і Швеції.

Додаткову сесію проведуть у Болгарії, Великій Британії, Іспанії, Італії, Ірландії, Канаді, Німеччині, Польщі, Португалії, Хорватії та Чехії.

Перемовини з окремими іноземними установами ще тривають, тому кількість міст може зрости.

Коли реєстрація

Реєстрація для участі в НМТ триватиме з 5 березня до 2 квітня.

Учасники, які планують складати тест за кордоном, можуть до 7 квітня змінити реєстраційні дані та обрати іншу локацію, якщо з’явиться більш зручний варіант.

Водночас в окремих містах діятиме обмеження щодо кількості учасників. Після заповнення місць локація стане недоступною для вибору.

Як проходитиме тестування

НМТ за кордоном організують так само, як і в Україні - у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. З учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені центром оцінювання.

Організатори наголошують, що тестування відбуватиметься на засадах прозорості та справедливості - незалежно від країни складання.

Проведення НМТ за межами України стало можливим завдяки співпраці Міністерство освіти і науки України, регіональних центрів оцінювання якості освіти, міжнародних партнерів та дипломатичних установ.