Українці зможуть скласти НМТ у 2026 році у 31 країні: повний перелік від УЦОЯО
Українські вступники, які перебувають за кордоном, зможуть скласти НМТ у 2026 році у 52 містах 31 країни світу. Реєстрація на тестування стартує вже 5 березня, проте в УЦОЯО попереджають про обмежену кількість місць у деяких локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
У яких країнах проведуть НМТ
У межах основної сесії НМТ тестування відбудеться, зокрема, в Австрії, Азербайджані, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Вірменії, Грузії, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канаді, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Словенії, США, Угорщині, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії і Швеції.
Додаткову сесію проведуть у Болгарії, Великій Британії, Іспанії, Італії, Ірландії, Канаді, Німеччині, Польщі, Португалії, Хорватії та Чехії.
Перемовини з окремими іноземними установами ще тривають, тому кількість міст може зрости.
Коли реєстрація
Реєстрація для участі в НМТ триватиме з 5 березня до 2 квітня.
Учасники, які планують складати тест за кордоном, можуть до 7 квітня змінити реєстраційні дані та обрати іншу локацію, якщо з’явиться більш зручний варіант.
Водночас в окремих містах діятиме обмеження щодо кількості учасників. Після заповнення місць локація стане недоступною для вибору.
Як проходитиме тестування
НМТ за кордоном організують так само, як і в Україні - у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. З учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені центром оцінювання.
Організатори наголошують, що тестування відбуватиметься на засадах прозорості та справедливості - незалежно від країни складання.
Проведення НМТ за межами України стало можливим завдяки співпраці Міністерство освіти і науки України, регіональних центрів оцінювання якості освіти, міжнародних партнерів та дипломатичних установ.
Нагадаємо, з 5 березня в Україні стартує реєстрація на НМТ, однак вступникам можуть відмовити через помилки під час створення персонального кабінету - зокрема через недостовірні дані або відсутність потрібних документів. Також підставою для відмови може бути неможливість забезпечити спеціальні умови для складання тесту.
РБК-Україна також розповідало, в яких випадках абітурієнти можуть вступити до закладів освіти без складання НМТ. Тест не потрібен для вступу до коледжів, профтехів, на другу вищу освіту або для навчання за кордоном, а також для окремих пільгових категорій, які можуть проходити співбесіду замість тестування.