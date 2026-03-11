Без перекладу не пустять: як випускникам за кордоном зареєструватися на НМТ-2026
Вступники, які здобули або завершують здобуття середньої освіти в іноземних школах, мають право скласти НМТ у 2026 році. Для цього необхідно підготувати специфічний пакет документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
- Доступність: випускники закордонних шкіл офіційно допущені до тестування.
- Довідки: замість атестата можна подати підтвердження від школи про завершення навчання цього року.
- Бюрократія: обов'язковим є нотаріальний переклад іноземних документів.
Які документи потрібні для реєстрації
Майбутні учасники тестування, які перебувають за кордоном, під час реєстрації мають надати документ, що підтверджує здобуття повної загальної середньої освіти.
- Для тих, хто вже закінчив школу: документ про освіту будь-якої країни.
- Для випускників 2026 року: довідка з іноземного закладу освіти про те, що учень завершує навчання у поточному навчальному році.
Важлива вимога щодо перекладу
Ключовою умовою для успішної реєстрації є мова документів. Якщо диплом, свідоцтво або довідка видані іноземною мовою, вступник зобов'язаний надати нотаріально засвідчений переклад документа українською мовою.
Нагадаємо, що основний етап реєстрації для участі в НМТ-2026 триватиме до 2 квітня.
Яким буде НМТ-2026
Тестування проходиме у два етапи:
- Основна сесія: з 20 травня до 25 червня.
- Додаткова сесія: з 17 до 24 липня.
Учасники тестування складатимуть чотири предмети в один день. Формат передбачає два етапи по 120 хвилин із 20-хвилинною перервою між ними:
- Перший етап (120 хв): українська мова та математика.
- Перерва: 20 хвилин.
- Другий етап (120 хв): історія України та предмет на вибір (іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література).
Раніше ми писали про те, хто може вступити у ВНЗ в 2026 році без складання НМТ.
Читайте також про те, що якщо учасник зареєструється на НМТ-2026, але не прийде на іспит, його не оштрафують. Втім в УЦОЯО закликають скасувати свою реєстрацію, якщо вступник знає, що не зможе прийти на тестування.