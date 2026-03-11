Без перекладу не пустять: як випускникам за кордоном зареєструватися на НМТ-2026

Вступники, які здобули або завершують здобуття середньої освіти в іноземних школах, мають право скласти НМТ у 2026 році. Для цього необхідно підготувати специфічний пакет документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Освіта.юа ".

Учасники тестування складатимуть чотири предмети в один день. Формат передбачає два етапи по 120 хвилин із 20-хвилинною перервою між ними:

Нагадаємо, що основний етап реєстрації для участі в НМТ-2026 триватиме до 2 квітня .

Ключовою умовою для успішної реєстрації є мова документів. Якщо диплом, свідоцтво або довідка видані іноземною мовою, вступник зобов'язаний надати нотаріально засвідчений переклад документа українською мовою.

Майбутні учасники тестування, які перебувають за кордоном, під час реєстрації мають надати документ, що підтверджує здобуття повної загальної середньої освіти.

Раніше ми писали про те, хто може вступити у ВНЗ в 2026 році без складання НМТ.

Читайте також про те, що якщо учасник зареєструється на НМТ-2026, але не прийде на іспит, його не оштрафують. Втім в УЦОЯО закликають скасувати свою реєстрацію, якщо вступник знає, що не зможе прийти на тестування.