ua en ru
Ср, 11 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Без перекладу не пустять: як випускникам за кордоном зареєструватися на НМТ-2026

08:00 11.03.2026 Ср
2 хв
Скільки часу залишилось, щоб подати заявку на участь?
aimg Василина Копитко
Без перекладу не пустять: як випускникам за кордоном зареєструватися на НМТ-2026 Реєстрація на НМТ-2026 розпочалась 5 березня (фото: Getty Images)

Вступники, які здобули або завершують здобуття середньої освіти в іноземних школах, мають право скласти НМТ у 2026 році. Для цього необхідно підготувати специфічний пакет документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Освіта.юа".

Читайте також: Українці зможуть скласти НМТ у 2026 році у 31 країні: повний перелік від УЦОЯО

Головне:

  • Доступність: випускники закордонних шкіл офіційно допущені до тестування.
  • Довідки: замість атестата можна подати підтвердження від школи про завершення навчання цього року.
  • Бюрократія: обов'язковим є нотаріальний переклад іноземних документів.

Які документи потрібні для реєстрації

Майбутні учасники тестування, які перебувають за кордоном, під час реєстрації мають надати документ, що підтверджує здобуття повної загальної середньої освіти.

  • Для тих, хто вже закінчив школу: документ про освіту будь-якої країни.
  • Для випускників 2026 року: довідка з іноземного закладу освіти про те, що учень завершує навчання у поточному навчальному році.

Важлива вимога щодо перекладу

Ключовою умовою для успішної реєстрації є мова документів. Якщо диплом, свідоцтво або довідка видані іноземною мовою, вступник зобов'язаний надати нотаріально засвідчений переклад документа українською мовою.

Нагадаємо, що основний етап реєстрації для участі в НМТ-2026 триватиме до 2 квітня.

Яким буде НМТ-2026

Тестування проходиме у два етапи:

  • Основна сесія: з 20 травня до 25 червня.
  • Додаткова сесія: з 17 до 24 липня.

Учасники тестування складатимуть чотири предмети в один день. Формат передбачає два етапи по 120 хвилин із 20-хвилинною перервою між ними:

  • Перший етап (120 хв): українська мова та математика.
  • Перерва: 20 хвилин.
  • Другий етап (120 хв): історія України та предмет на вибір (іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література).

Раніше ми писали про те, хто може вступити у ВНЗ в 2026 році без складання НМТ.

Читайте також про те, що якщо учасник зареєструється на НМТ-2026, але не прийде на іспит, його не оштрафують. Втім в УЦОЯО закликають скасувати свою реєстрацію, якщо вступник знає, що не зможе прийти на тестування.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вступна кампанія НМТ Освіта в Україні
Новини
Україна тепер має "карти", це зрозуміли всі, - Зеленський
Україна тепер має "карти", це зрозуміли всі, - Зеленський
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком