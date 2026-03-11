НМТ-2026 за границей: какие города добавили в список и куда записаться уже невозможно
География проведения НМТ-2026 за границей расширяется. Однако компьютерные центры в восьми городах уже переполнены - свободные места для регистрации закончились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Главное:
- География экзаменов: список городов, где можно сдать НМТ в 2026 году, расширили двумя новыми локациями.
- Ограниченный выбор: в восьми популярных городах Европы свободные места на НМТ уже закончились, поэтому в сервисе регистрации они будут недоступны.
- Шанс на изменения: украинцы, которые уже зарегистрировались на НМТ, еще могут изменить локацию (но дедлайн уже близко).
В каких городах появилась возможность пройти НМТ
"Перечень стран и городов, где будут созданы временные экзаменационные центры за границей, расширен", - сообщили украинцам 10 марта.
В УЦОКО объяснили, что в течение последней недели специалистам удалось достичь договоренностей о возможностях провести национальный мультипредметный тест (НМТ) в таких городах:
- Амстердам (Нидерланды);
- Гаага (Нидерланды).
Перечень городов для прохождения НМТ за границей расширили (инфографика: testportal.gov.ua)
Можно ли выбрать город, если мест там нет
Гражданам сообщили также: несмотря на то, что перечень населенных пунктов для прохождения НМТ был увеличен, "все же есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами".
"Поэтому в случае исчерпания мест в определенном населенном пункте он станет недоступным для выбора в сервисе регистрации", - сообщили в УЦОКО.
Временные экзаменационные центры за границей в начале марта 2026 года (инфографика: facebook.com/zno.ukr.center)
В каких городах свободные места на НМТ закончились
По состоянию на март свободных мест для прохождения НМТ уже нет в таких восьми городах (в разных странах):
- Дюссельдорф (Германия);
- Кельн (Германия);
- Прага (Чехия);
- Бухарест (Румыния);
- Милан (Италия);
- Катовице (Польша);
- Краков (Польша);
- Познань (Польша).
Можно ли изменить место прохождения НМТ
В завершение гражданам напомнили, что делать если "уже создали персональный кабинет участника НМТ и выбрали из предложенного перечня менее удобный для проезда населенный пункт", но после этого появилась более удобная локация.
"Можете до 7 апреля изменить регистрационные данные, выбрав город, ближе к вашему местонахождению во время проведения НМТ", - сообщили в УЦОКО.
