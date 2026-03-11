НМТ-2026 за границей: какие города добавили в список и куда записаться уже невозможно

География проведения НМТ-2026 за границей расширяется. Однако компьютерные центры в восьми городах уже переполнены - свободные места для регистрации закончились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Главное: География экзаменов : список городов, где можно сдать НМТ в 2026 году, расширили двумя новыми локациями.

: список городов, где можно сдать НМТ в 2026 году, расширили двумя новыми локациями. Ограниченный выбор : в восьми популярных городах Европы свободные места на НМТ уже закончились, поэтому в сервисе регистрации они будут недоступны.

: в восьми популярных городах Европы свободные места на НМТ уже закончились, поэтому в сервисе регистрации они будут недоступны. Шанс на изменения: украинцы, которые уже зарегистрировались на НМТ, еще могут изменить локацию (но дедлайн уже близко).

В каких городах появилась возможность пройти НМТ

"Перечень стран и городов, где будут созданы временные экзаменационные центры за границей, расширен", - сообщили украинцам 10 марта.

В УЦОКО объяснили, что в течение последней недели специалистам удалось достичь договоренностей о возможностях провести национальный мультипредметный тест (НМТ) в таких городах:

Амстердам (Нидерланды);

Гаага (Нидерланды).

Перечень городов для прохождения НМТ за границей расширили (инфографика: testportal.gov.ua)

Можно ли выбрать город, если мест там нет

Гражданам сообщили также: несмотря на то, что перечень населенных пунктов для прохождения НМТ был увеличен, "все же есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами".

"Поэтому в случае исчерпания мест в определенном населенном пункте он станет недоступным для выбора в сервисе регистрации", - сообщили в УЦОКО.

Временные экзаменационные центры за границей в начале марта 2026 года (инфографика: facebook.com/zno.ukr.center)

В каких городах свободные места на НМТ закончились

По состоянию на март свободных мест для прохождения НМТ уже нет в таких восьми городах (в разных странах):

Дюссельдорф (Германия);

Кельн (Германия);

Прага (Чехия);

Бухарест (Румыния);

Милан (Италия);

Катовице (Польша);

Краков (Польша);

Познань (Польша).

Можно ли изменить место прохождения НМТ

В завершение гражданам напомнили, что делать если "уже создали персональный кабинет участника НМТ и выбрали из предложенного перечня менее удобный для проезда населенный пункт", но после этого появилась более удобная локация.

"Можете до 7 апреля изменить регистрационные данные, выбрав город, ближе к вашему местонахождению во время проведения НМТ", - сообщили в УЦОКО.