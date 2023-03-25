Нічний удар по Україні та інженерні танки від Німеччини: новини за 24 березня

Російські окупанти вночі запустили плануючі бомби, ракети та дрони по Україні. А також Німеччина доставила в нашу країну інженерні танки.

Детальніше про те, що сталося у п'ятницю, 24 березня, - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Війна Росії проти України: останні новини

Авіабомби, "Шахеди" та ракети: Росія вночі атакувала Україну

Російські війська ввечері 23 березня та вночі 24 березня застосовували проти України ракети, дрони та авіабомби.

"Знищено дві ракети Х-59 (над Одеською областю - ред.). Також атака продовжилася і з півночі нашої країни, близько 10 літаків Су-35, російські новітні винищувачі атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами", - розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Німеччина передала Україні інженерні танки Dachs та кулемети для танків Leopard

Німеччина передала новий пакет допомоги для України, до якого увійшли три інженерні танки Dachs.

Україна також отримала 70 кулеметів M-G3 для танків Leopard 2, БМП Marder.

У Румунії сенатор пропонує анексувати частину України. У МЗС відповіли санкціями

Проросійський сенатор Румунії Діана Шошоаке запропонувала анексувати частину територій України. Міністерство закордонних справ України ініціює санкції проти неї.

"Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підважити дух добросусідства між Україною та Румунією", - наголосив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Україна виконала 72% угоди про асоціацію з ЄС

Україна виконала 72% зобов'язань за угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це свідчить щорічний звіт щодо виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2022 рік. Загальний прогрес виконання угоди збільшився на 9%.

Leroy Merlin анонсувала продаж усіх своїх магазинів у Росії

Французький Leroy Merlin заявив про плани продати всі свої магазини в Росії. Наразі дочірню компанію можуть передати локальному менеджменту.

"Після більш ніж 18 років діяльності в Росії передача контролю над компанією Leroy Merlin місцевому керівництву має зберегти робочі місця 45 000 співробітників та гарантувати, що діяльність компанії залишиться на службі мешканців країни", - йдеться у заяві компанії.

Тарифи на електроенергію не змінюватимуться до кінця квітня, - Шмигаль

Тарифи на електроенергію залишаться незмінними до закінчення опалювального сезону, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"1 квітня у нас мав закінчитися спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні уряд приймає рішення про його продовження", - зазначив він.

Україна передала РФ всіх тяжко поранених, які потрапили в полон з початку вторгнення

Україна в односторонньому порядку передала державі-агресору Росії тяжко поранених полонених, стан яких дозволяв транспортування.

Водночас РФ продовжує утримувати в заручниках тисячі українських громадян, у тому числі тяжкохворих та поранених, дітей та жінок.