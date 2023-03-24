Подоляк про наступ окупантів на сході: якості немає, є тільки кількість

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю "24 каналу".

Він зазначив, що військове керівництво правильно оцінює росіян, які мають багато залишкових ресурсів радянського часу, а також мобілізованих, яких кидають на фронт. Зокрема на Бахмутський, Вугледарський, Авдіївський, Мар'їнський напрямки, де зараз точаться активні бої.

"Мобілізованих без різниці, це просто автоматично збільшується кількість чорних пакетів. А от ресурсів хотілося б, щоб було менше. Тобто кількість ми не недооцінюємо, а правильно оцінюємо. З точки зору якості не тільки ми, а й багато хто переоцінювали російську армію й узагалі", - сказав Подоляк.

Радник голови ОП додав, що у Росії "якості немає, є тільки кількість". Тому мета України знищувати ресурси РФ, аби закінчити війну.

"Такого типу війна - це принципова цивілізаційна війна, ціннісна, екзистенційна. Вона не може закінчитися тому, що нам складно. Ми маємо дійти до правильного фіналу. Росія має стати такою, яка вона є - маленькою, нікчемною державою, на яку ніхто не звертає уваги", - наголосив він.

Подоляк закликав українців не обговорювати сценарні плани Генштабу ЗСУ щодо ймовірного наступу. Він підкреслив, що про це можуть говорити лише військові та керівництво країни.

"Тому що, знову ж таки, плануванням займаються виключно військові Збройних Сил України. І виключно вони розуміють ризики, які несуть... Тому дочекаймося певних дій, після цього будемо вже проговорювати політичну складову цих дій", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що запеклі бої поблизу Бахмута тривають. Проте він наголосив, що російський наступ наткнувся на грамотну оборону ЗСУ і не прорвав її.

Водночас у розвідці зазначають, що говорити про нові великі наступи окупантів не варто, але ворог може спробувати тиснути на інших напрямках.