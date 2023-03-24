ЗСУ знищили понад 1000 окупантів, 23 ББМ та 5 БПЛА за добу

За даними на ранок п'ятниці, 24 березня, українські військові ліквідували за добу 1020 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 169 170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки, 23 ББМ і дві ракети та 5 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялось, українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. Попри великі втрати у живій силі та техніці, ворог не припиняє наступальні дії.

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ провели контрнаступальну операцію в Запорізькій області, тоді як окупанти хочуть взяти в оточення Авдіївку.

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