РФ обстріляла "Пункт незламності" в Костянтинівці: загинули 3 переселенців, ще двоє поранені

У п'ятницю вночі, 24 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по "Пункту незламності" в Костянтинівці Донецької області. Троє людей, які були переселенцями загинули, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Так, о 01:00 армія РФ обстріляла місто з зенітно-ракетного комплексу С-300. Одна з ракет влучила у будівлю "Пункту незламності", а інша - поблизу нього.

"Внаслідок влучання російської ракети в пункт незламності в Костянтинівці загинуло троє людей", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо переміщеними особами з Бахмуту, з Часового Яру та с. Опитне Покровського району.

"Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - додали в відомстві.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).