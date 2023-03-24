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Британська розвідка назвала мету використання російською армією території Білорусі

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Білорусь, П'ятниця 24 березня 2023 08:58
Британська розвідка назвала мету використання російською армією території Білорусі Фото: Росія змушена навчати мобіків на території Білорусі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія змушена використовувати територію Білорусі та білоруських інструкторів для навчання мобілізованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, у середині березня 2023 року Росія передислокувала не менше 1000 військовослужбовців, які проходили навчання на полігоні Обуз-Лісновський на південному заході Білорусі.

За даними британської розвідки, хоча нової ротації військ не було відзначено, Росія залишила наметовий табір на місці, припускаючи можливість продовження програми навчання.

"Той факт, що Росія вдалася до навчання свого персоналу в набагато менш досвідченій білоруській армії, наголошує, наскільки російська "спеціальна військова операція" серйозно порушила систему підготовки російських збройних сил - інструктори переважно були розміщені в Україні", - зазначають у Міноборони Британії.

Крім того, Росія, ймовірно, також розглядає непряму підтримку операції Білоруссю, що триває, як важливий політичний сигнал, вважають у британській розвідці.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що станом на сьогодні ударних ворожих формувань з боку Білорусії не виявлено.

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