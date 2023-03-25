Ночной удар по Украине и инженерные танки от Германии: новости за 24 марта

Российские оккупанты ночью запустили планирующие бомбы, ракеты и дроны по Украине. А также Германия доставила в нашу страну инженерные танки.

Более детально о том, что произошло в пятницу, 24 марта, - в материале РБК-Украина ниже.

Война России против Украины: последние новости

Авиабомбы, "Шахеды" и ракеты: Россия ночью атаковала Украину

Российские войска вечером 23 марта и ночью 24 марта применяли против Украины ракеты, дроны и авиабомбы.

"Уничтожены две ракеты Х-59 (над Одесской областью - ред.). Также атака продолжилась и с севера нашей страны, около 10 самолетов Су-35, российские новейшие истребители, атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами", - рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Германия передала Украине инженерные танки Dachs и пулеметы для танков Leopard

Германия передала новый пакет помощи для Украины, в который вошли три инженерных танка Dachs.

Украина также получила 70 пулеметов M-G3 для танков Leopard 2, БМП Marder.

В Румынии сенатор предлагает аннексировать часть Украины. В МИД ответили санкциями

Пророссийский сенатор Румынии Диана Шошоаке предложила аннексировать часть территорий Украины. Министерство иностранных дел Украины инициирует санкции против нее.

"Мы решительно осуждаем попытку поставить под сомнение территориальную целостность Украины, подвесить дух добрососедства между Украиной и Румынией", - подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко.

Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС

Украина выполнила 72% обязательств по соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом свидетельствует ежегодный отчет о выполнении соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2022 год. Общий прогресс выполнения соглашения увеличился на 9%.

Leroy Merlin анонсировала продажу всех своих магазинов в России

Французский Leroy Merlin заявил о планах продать все свои магазины в России. Теперь дочернюю компанию могут передать локальному менеджменту.

"После более чем 18 лет деятельности в России передача контроля над компанией Leroy Merlin местному руководству должна сохранить рабочие места 45 000 сотрудников и гарантировать, что деятельность компании останется на службе жителей страны", - говорится в заявлении компании.

Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль

Тарифы на электроэнергию останутся неизменными до окончания отопительного сезона, заявил премьер Денис Шмыгаль.

"1 апреля у нас должен был закончиться специальный период со льготными ценами на электроэнергию. Поэтому сегодня правительство принимает решение о его продлении", - отметил он.

Украина передала РФ всех тяжелораненых, попавших в плен с начала вторжения

Украина в одностороннем порядке передала государству-агрессору России тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку.

В то же время РФ продолжает удерживать в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, детей и женщин.