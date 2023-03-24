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Україна виконала 72% угоди про асоціацію з ЄС: в яких сферах найбільший прогрес

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П'ятниця 24 березня 2023 14:23
Україна виконала 72% угоди про асоціацію з ЄС: в яких сферах найбільший прогрес Фото: Україна виконала 72% угоди про асоціацію з ЄС (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна виконала 72% зобов’язань згідно з угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Було оприлюднено щорічний звіт про виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2022 рік. Загальний прогрес виконання угоди збільшився на 9%.

Зазначається, що найбільший прогрес досягнуто у таких сферах:

  • статистика та обмін інформацією - 96%,
  • інтелектуальна власність - 94%,
  • юстиція, свобода, безпека, права людини - 91%,
  • гуманітарна політика - 91%,
  • управління державними фінансами - 90%.

Віце-премʼєр-міністер з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що Україна попри повномасштабну війну продовжила активний процес адаптації українського законодавства до права ЄС.

"Завершуємо виконання рекомендацій Єврокомісії, які отримали разом із кандидатством, запустили процедуру селф-скринінгу на відповідність українського законодавства праву ЄС, ці всі паралельні процеси покликані пришвидшити наступний етап - перемовини про членство в ЄС", - сказала вона.

Так, за 2014-2022 роки головні виконавці зобовʼязань згідно з угодою демонструють такі показники:

  • Кабмін виконав 70% заходів,
  • Верховна Рада - 61% заходів,
  • інші органи державної влади - 59% заходів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до початку переговорів про членство в ЄС вже цього року. Тепер готовність потрібна з боку ЄС.

РБК-Україна аналізувало, коли Україна може вступити до ЄС і які вимоги Брюсселя ще належить виконати.

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