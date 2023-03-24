Авіабомби, "Шахеди" і ракети: Ігнат розповів про нічну атаку росіян

Російські війська увечері та вночі застосовували проти України ракети на півдні. Також ворог запускав дрони "Шахеди" з півночі та вдарили по Кривому Рогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Почалося все (атака - ред.) з вечора, коли противник атакував Одеську область. Знищено дві ракети Х-59. Також атака продовжилась і з півночі нашої країни, близько 10 літаків Су-35, російські новітні винищувачі, атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Це надзвичайно велика загроза, коли керовані авіаційні бомби, плануючі бомби можуть летіти далеко, а літаки не входять в зону ураження нашої ППО. Таким чином понад 10 цих керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області. Там втрати уточнюються, вони будуть оголошені військовими адміністраціями", - розповів Ігнат.

За його словами, також окупантами під час атаки була застосована протилокаційна ракета Х-31.

"На, жаль є і "Шахеди", які атакували північ країни і також Кривий Ріг. Є влучання в певні об'єкти. Там, попередньо, за інформацією місцевої влади, без жертв", - повідомив Ігнат.

Нагадаємо, що вночі російські війська випустили по Кривому рогу 6 дронів-камікадзе "Шахед", з яких лише один вдалося збити українським захисникам.

Також ми писали, що окупанти намагалися атакувати Одеську область із Су-35 з напрямку Чорного моря.

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