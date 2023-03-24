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Україна передала РФ всіх важкопоранених, які потрапили в полон з початку вторгнення

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Україна, П'ятниця 24 березня 2023 12:50
Україна передала РФ всіх важкопоранених, які потрапили в полон з початку вторгнення Фото: Україна в односторонньому порядку передала Росії всіх тяжко поранених полонених 24 березня (t.me/Koord_shtab)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 24 березня, Україна в односторонньому порядку передала державі-агресорці Росії важкопоранених полонених, стан яких дозволяв транспортування. Водночас РФ продовжує утримувати в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, дітей та жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Україна здійснила гуманітарну акцію та передала Росії усіх важкопоранених окупантів, стан яких дозволяв транспортування, захоплених в полон з початку широкомасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

В Штабі зазначають, що Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні.

"У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право", - додали в Штабі.

Водночас як підкреслюється, Росія, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення.

"Усі ці категорії громадян згідно з міжнародним гуманітарним правом мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов", - констатують у повідомленні.

Попри це Росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі.

Як повідомлялось, у п'ятницю, 24 березня, відбулася чергова передача тіл військових - в Україну повернули 83 загиблих військових.

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Обмін полоненими
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