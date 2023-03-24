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Leroy Merlin анонсувала продаж усіх своїх магазинів у Росії

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Москва, П'ятниця 24 березня 2023 14:29
Leroy Merlin анонсувала продаж усіх своїх магазинів у Росії Фото: Leroy Merlin анонсувала продаж усіх своїх магазинів у Росії
Автор: Марія Кучерявець

Французька Leroy Merlin заявила про плани продати всі свої магазини в Росії. Тепер дочірню компанію можуть передати локальному менеджменту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр французької групи ADEO, яка володіє магазином.

"Після більш ніж 18 років діяльності в Росії передача контролю над компанією Leroy Merlin місцевому керівництву повинна зберегти робочі місця 45000 співробітників і гарантувати, що діяльність компанії залишиться на службі жителів країни", - йдеться в заяві.

Зазначається, що ADEO призупинила будь-які інвестиції в Росії після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, але при цьому магазини Leroy Merlin продовжили роботу в містах РФ.

Додатково

Зазначимо, що Leroy Merlin (Леруа Мерлен) - французька компанія, власник торгових мереж, що спеціалізуються на продажу товарів для будівництва.

Під час російського вторгнення в Україну 2022 року компанія відмовилась зупиняти роботу на російському ринку та відмовилася приєднатись до бойкоту режиму Росії.

Тож у відповідь на це в українському МЗС закликали до бойкоту Leroy Merlin.

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