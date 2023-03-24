Leroy Merlin анонсувала продаж усіх своїх магазинів у Росії
Французька Leroy Merlin заявила про плани продати всі свої магазини в Росії. Тепер дочірню компанію можуть передати локальному менеджменту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр французької групи ADEO, яка володіє магазином.
"Після більш ніж 18 років діяльності в Росії передача контролю над компанією Leroy Merlin місцевому керівництву повинна зберегти робочі місця 45000 співробітників і гарантувати, що діяльність компанії залишиться на службі жителів країни", - йдеться в заяві.
Зазначається, що ADEO призупинила будь-які інвестиції в Росії після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, але при цьому магазини Leroy Merlin продовжили роботу в містах РФ.
Додатково
Зазначимо, що Leroy Merlin (Леруа Мерлен) - французька компанія, власник торгових мереж, що спеціалізуються на продажу товарів для будівництва.
Під час російського вторгнення в Україну 2022 року компанія відмовилась зупиняти роботу на російському ринку та відмовилася приєднатись до бойкоту режиму Росії.
Тож у відповідь на це в українському МЗС закликали до бойкоту Leroy Merlin.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.