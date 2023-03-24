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У Румунії сенаторка пропонує анексувати частину України. В МЗС відповіли санкціями

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Бухарест, П'ятниця 24 березня 2023 12:53
У Румунії сенаторка пропонує анексувати частину України. В МЗС відповіли санкціями Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Проросійська сенаторка Румунії Діана Шошоаке запропонувала анексувати частину територій України. Міністерство закордонних справ України ініціює санкції проти неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка в Facebook.

Діана Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує скасувати договір про добросусідство і співробітництво Румунії та України. Сенаторка закликає "приєднати історичні території". Мова йде про Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний.

Вона заявила, що Румунія "повинна відновити культурну ідентичність, традиції, звичаї та релігію населення". При цьому вона просить "врахувати" допомогу Бухаресту Україні у війні і "віддати території".

Пізніше сенаторка намагалася виправдатися, заявляючи, що її ініціатива не має ніякого стосунку до війни, а мета - "уникнути примусової етнічної асиміляції румунів в Україні".

Реакція України

Речник МЗС Олег Ніколенко назвав дії Шошоаке "класичним прикладом із методички російського реваншизму".

"Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підважити дух добросусідства між Україною та Румунією", - зазначив він.

Крім того, МЗС ініціює санкції проти проросійської сенаторки за загрозу національній безпеці України.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Угорщини заявив, що Будапешт не буде підтримувати рух України до НАТО та Євросоюзу через нібито недотримання прав закарпатських угорців.

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