Німеччина передала Україні інженерні танки Dachs та кулемети для танків Leopard

Німеччина передала новий пакет допомоги для України, до якого увійшли три інженерні танки Dachs.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

Україна також отримала 70 кулеметів M-G3 для танків Leopard 2, БМП Marder та Dachs.

Німеччина також передала нашим захисникам 30 датчиків для виявлення ворожих дронів.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що країна вже відправила Україні БМП Marder.

До того ж, Німеччина передала Україні снаряди для артилерії та РСЗВ.

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