ua ru
Пт, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина передала Україні інженерні танки Dachs та кулемети для танків Leopard

Новость на русском →
Німеччина, П'ятниця 24 березня 2023 12:23
Німеччина передала Україні інженерні танки Dachs та кулемети для танків Leopard Фото: Німеччина передала Україні інженерні танки Dachs та кулемети для танків Leopard (facebook com/combatcameraeurope.pictures)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина передала новий пакет допомоги для України, до якого увійшли три інженерні танки Dachs.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

Україна також отримала 70 кулеметів M-G3 для танків Leopard 2, БМП Marder та Dachs.

Німеччина також передала нашим захисникам 30 датчиків для виявлення ворожих дронів.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що країна вже відправила Україні БМП Marder.

До того ж, Німеччина передала Україні снаряди для артилерії та РСЗВ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога
NEWS
ЗСУ знищили понад 1000 окупантів, 23 ББМ та 5 БПЛА за добу
ЗСУ знищили понад 1000 окупантів, 23 ББМ та 5 БПЛА за добу
DAILY
Партнер, а не союзник. Яку роль обрала Туреччина у війні та що може її змінити
Данило Крамаренкостарший редактор стрічки новин Партнер, а не союзник. Яку роль обрала Туреччина у війні та що може її змінити