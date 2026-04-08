Найпотужніший удар: Нетаньяху заявив, що перемир'я з Іраном не поширюється на Ліван

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наголосив, що Ізраїль підтримує зусилля Трампа щодо Ірану, але операція в Лівані триватиме до повного знищення загрози з боку "Хезболли".

"Ми готові будь-якої миті знову почати війну, наш палець на спусковому гачку", - сказав він.

Цікаво, що позицію Нетаньяху підтвердив Трамп. Він заявив, що Ліван не є частиною угоди, назвавши конфлікт там "окремою сутичкою".

З іншого боку, прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф заявляв, що перемир'я охоплює "всі фронти". Тегеран уже попередив, що може вийти з угоди з США, якщо Ізраїль не припинить масовані атаки на Ліван.

Нетаньяху зробив заяву на тлі того, що всього через кілька годин після набуття чинності перемир'я Армія оборони Ізраїлю заявила про масштабну серію ударів по об’єктах "Хезболли" в Лівані.

За даними ЦАХАЛу, протягом 10 хвилин ізраїльські сили уразили понад 100 командних центрів і військових цілей у Бейруті, долині Бекаа та на півдні країни. На цьому тлі Іран пригрозив вийти з домовленостей про припинення вогню, якщо удари по території Лівану триватимуть.