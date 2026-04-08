Ізраїль та Іран продовжують удари попри оголошене Трампом перемир'я, - ЗМІ
У ніч на 8 квітня США, Ізраїль та Іран досягли угоди про двотижневе перемир'я. Однак останні дві країни досі продовжують бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel, CNN і NYT.
Після досягнення угоди представник США розповів NYT, що американські військові удари по Ірану були припиненні згідно з двотижневою угодою про припинення вогню.
Однак The Times of Israel нещодавно написало, що ВПС Ізраїлю продовжують завдавати ударів, незважаючи на оголошення про припинення вогню. Паралельно Іран випустив кілька залпів балістичних ракет по Ізраїлю.
Трохи пізніше ToI додало, що ні Іран, ні США - не запропонували жодних термінів для початку того самого перемир'я. І наразі Тегеран продовжує атакувати не тільки Ізраїль, а й країни Перської затоки, серед яких: Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт і Бахрейн.
Тим часом CNN повідомляє, що Ізраїль дотримуватиметься режиму припинення вогню, наслідуючи приклад президента США Дональда Трампа. Однак країна робить це неохоче.
За словами джерела, в Ізраїлю ще є в списку цілі та завдання, які країна хотіла б досягти військовими методами.
Що передувало
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп погрожував розбомбити всі іранські мости й електростанції в ніч на 8 квітня, якщо країна не відкриє Ормузьку протоку.
За підсумком сторони через посередників, зокрема Пакистан, вели переговори і дійшли до тимчасової угоди. Цієї ночі Трамп оголосив, що погодився на двотижневе перемир'я з Іраном в обмін на відкриття Ормузької протоки. За ці пару тижнів сторони повинні будуть досягти остаточної угоди про мир. За даними ЗМІ, Іран та Ізраїль теж погодилися на перемир'я.
Тим часом міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі теж публічно підтвердив, що Тегеран припинить вогонь, якщо припиняться атаки на Іран. Також він анонсував відкриття Ормузької протоки на період перемир'я.
Згідно з публікаціями ЗМІ, вже цієї п'ятниці, 10 квітня, у Пакистані відбудуться перші прямі переговори між США та Іраном від початку війни. Їх, імовірно, з боку Вашингтона очолить віце-президент США Джей Ді Венс.