Не минуло і дня. Іран погрожує США виходом з перемир'я, - ЗМІ

18:15 08.04.2026 Ср
Іранська сторона назвала удари по Лівану явним порушенням умов угоди
aimg Марія Науменко
Фото: прапор Ірану (Getty Images)

Іран пригрозив вийти з угоди про припинення вогню, якщо Ізраїль і надалі завдаватиме ударів по Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tasnim.

Читайте також: Угода з Іраном передбачає, що у нього ніколи не буде ядерної зброї, - Гегсет

Як стверджує джерело агентства, Тегеран розглядає можливість виходу з двотижневого плану перемир'я через те, що ізраїльська сторона, за його словами, вже порушує домовленості.

"Припинення війни на всіх фронтах, зокрема проти героїчного ісламського опору в Лівані, було погоджено Сполученими Штатами у двотижневому плані припинення вогню, але сіоністський режим здійснює жорстокі напади на Ліван з сьогоднішнього ранку, що є явним порушенням угоди про припинення вогню", - заявило джерело.

За словами співрозмовника Tasnim, на тлі цього збройні сили Ірану вже визначають цілі для можливої відповіді на дії Ізраїлю в Лівані.

Окремо джерело різко висловилося на адресу США, заявивши, що якщо Вашингтон "не зможе контролювати своїх собак у регіоні", Іран готовий "допомогти" йому в цьому силою.

Утім, офіційного підтвердження цих заяв від влади Ірану чи США на момент публікації не було.

Перемир'я під загрозою?

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході залишається вкрай напруженою, попри спроби США перевести конфлікт у дипломатичне русло. У ніч на 8 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість щодо двотижневого перемир'я з Іраном, до якого, як очікувалося, також мав долучитися Ізраїль. Передбачалося, що цю паузу сторони використають для підготовки остаточної мирної угоди.

Втім, уже в перші години після оголошення перемир'я з'явилися повідомлення про нові удари.

Зокрема, Іран заявив про атаку на нафтопереробний завод на острові Лаван і звинуватив опонентів у порушенні режиму припинення вогню.

Водночас ЦАХАЛ підтвердив масштабну хвилю ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані, заявивши, що за 10 хвилин ізраїльські сили уразили понад 100 командних центрів і військових цілей у Бейруті, долині Бекаа та на півдні країни.

Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою