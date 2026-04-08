За кількасот метрів впали ракети: глава МЗС Бельгії ледь не потрапив під обстріл в Лівані

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що його делегація опинилася неподалік місця масованого ізраїльського удару по Бейруту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Прево в соцмережі Х.

"Сьогодні я прибув до Бейрута, щоб висловити нашу повну підтримку ліванській владі та глибоку солідарність із родинами, які постраждали від жорстокого конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою"", - зазначив він.

Під час візиту бельгійська делегація перебувала в посольстві, коли за кількасот метрів від нього влучили ракети.

Міністр розповів, що удар стався невдовзі після його розмови з президентом Лівану Жозефом Ауном, якого він похвалив за ініціативу розпочати офіційні переговори з Ізраїлем щодо припинення вогню.

Після цього, за словами Прево, "Ізраїль без попередження завдав одного з наймасштабніших ударів з початку військових дій, що, за повідомленнями, призвело до сотень жертв серед цивільного населення".

"Це має припинитися. Перемир’я між США, Ізраїлем та Іраном має включати Ліван", - наголосив він.

Перемир'я з Іраном

Ситуація на Близькому Сході залишається напруженою, попри спроби США перевести протистояння у дипломатичну площину. У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з Іраном щодо двотижневого перемир’я, до якого, як очікувалося, мав долучитися й Ізраїль. Передбачалося, що цей період сторони використають для підготовки фінальної мирної угоди.

Однак уже в перші години після оголошення перемир’я почали надходити повідомлення про нові атаки.

Іран повідомив про удар по нафтопереробному заводу на острові Лаван та звинуватив опонентів у порушенні режиму тиші.