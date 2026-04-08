Перемир'я зірвано? Іран заявив про удари по НПЗ: з'явилось відео
В Ірані заявили про порушення режиму припинення вогню після удару по нафтопереробному заводу на острові Лаван на півдні країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на іранський телеканал Press TV.
"Порушуючи угоду про припинення вогню, американо-ізраїльські війська обстріляли нафтопереробний завод Лаван на острові Лаван", - йдеться у повідомленні.
За даними іранської сторони, після атаки на місці працюють рятувальні служби. Групи безпеки та пожежники намагаються ліквідувати загоряння та забезпечити контроль над ситуацією.
Про атаку раніше повідомляло іранське агентство Mehr. За його даними, авіаударів по об’єкту було завдано вранці.
"Близько 10-ї ранку… об’єкти нафтопереробного заводу Лаван, розташованого на острові Лаван, зазнали боягузливого нападу ворогів", - зазначається у заяві.
Водночас у повідомленні не уточнили, хто саме здійснив атаку.
Двотижневе перемир'я США та Ірану
Напередодні американський президент Дональд Трамп заявив про готовність Сполучених Штатів до двотижневого перемир'я з Іраном за умови укладання за цей час мирної угоди.
Іранська сторона, своєю чергою, пообіцяла на два тижні відновити судноплавство в Ормузькій протоці.
Водночас в інтерв'ю Sky News Трамп сказав, що США готові повернутися до військових дій проти Ірану, якщо не зможуть домовитися про угоду, яка влаштує Вашингтон.