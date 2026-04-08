Головна » Новини » У світі

Перемир'я зірвано? Іран заявив про удари по НПЗ: з'явилось відео

14:38 08.04.2026 Ср
Авіаударів по об’єкту було завдано вранці
Ірина Глухова
Фото ілюстративне: Іран заявив про удари по НПЗ (Getty Images)

В Ірані заявили про порушення режиму припинення вогню після удару по нафтопереробному заводу на острові Лаван на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на іранський телеканал Press TV.

Трамп оголосив "повну й остаточну перемогу" після угоди про перемир'я з Іраном

"Порушуючи угоду про припинення вогню, американо-ізраїльські війська обстріляли нафтопереробний завод Лаван на острові Лаван", - йдеться у повідомленні.

За даними іранської сторони, після атаки на місці працюють рятувальні служби. Групи безпеки та пожежники намагаються ліквідувати загоряння та забезпечити контроль над ситуацією.

Про атаку раніше повідомляло іранське агентство Mehr. За його даними, авіаударів по об’єкту було завдано вранці.

"Близько 10-ї ранку… об’єкти нафтопереробного заводу Лаван, розташованого на острові Лаван, зазнали боягузливого нападу ворогів", - зазначається у заяві.

Водночас у повідомленні не уточнили, хто саме здійснив атаку.

Двотижневе перемир'я США та Ірану

Напередодні американський президент Дональд Трамп заявив про готовність Сполучених Штатів до двотижневого перемир'я з Іраном за умови укладання за цей час мирної угоди.

Іранська сторона, своєю чергою, пообіцяла на два тижні відновити судноплавство в Ормузькій протоці.

Водночас в інтерв'ю Sky News Трамп сказав, що США готові повернутися до військових дій проти Ірану, якщо не зможуть домовитися про угоду, яка влаштує Вашингтон.

Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
