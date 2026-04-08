Зачистка за 10 хвилин: ЦАХАЛ провів найпотужнішу атаку на об'єкти "Хезболли"

15:30 08.04.2026 Ср
Терористи ховали штаби у цивільних районах
Зачистка за 10 хвилин: ЦАХАЛ провів найпотужнішу атаку на об'єкти "Хезболли"

Ізраїль провів масштабну хвилю ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані. Атака стала найбільшою координованою операцією проти інфраструктури угруповання з початку операції "Ревучий лев".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Деталі масштабного удару

За даними IDF, протягом 10 хвилин ізраїльські сили одночасно атакували понад 100 командних центрів та військових об'єктів у Бейруті, Бекаа та на півдні Лівану.

Операція була ретельно спланована протягом кількох тижнів на основі точних розвідувальних даних. Під удар потрапили стратегічні підрозділи терористичної організації, включаючи розвідувальні центри, штаби, інфраструктуру вогневих засобів та військово-морські масиви.

Зокрема, значних втрат зазнали елітні підрозділи "Хезболли", такі як Сили Радван та Повітряний підрозділ.

Використання живих щитів

За даними ізраїльського командування, більшість уражених об'єктів знаходилася в центрах цивільного населення. У ЦАХАЛ наголосили, що це є частиною стратегії бойовиків щодо використання людей як живих щитів.

"Терористична організація Хезболла свідомо вирішила приєднатися до війни, діючи від імені іранського терористичного режиму, водночас завдаючи шкоди державі Ліван та її цивільному населенню", - заявили в Армії оборони Ізраїлю.

Також військові додали, що перед ударами було вжито всіх можливих заходів для максимального зменшення шкоди для сторонніх осіб.

Офіційний Єрусалим підкреслив, що не дозволить завдавати шкоди своїм громадянам і продовжуватиме рішуче діяти проти терористів.

"Держава Ліван та її цивільне населення повинні відмовитися від укріплення Хезболли в цивільних районах та її можливостей нарощування зброї", - йдеться у повідомленні.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході залишається напруженою, попри дипломатичні зусилля США.

У ніч на 8 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості щодо двотижневого перемир'я з Іраном, до якого також приєднався Ізраїль. Очікувалося, що цей час сторони використають для остаточного завершення мирної угоди.

Проте режим припинення вогню опинився під загрозою зриву вже у перші години. ЗМІ повідомляли, що Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ударами.

Тегеран офіційно заявив про порушення перемир'я та атаку на нафтопереробний завод на острові Лаван. Крім того, наголошується, що іранські сили продовжують атакувати не лише Ізраїль, а й інші країни Близького Сходу.

Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
