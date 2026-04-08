Мощнейший удар: Нетаньяху заявил, что перемирие с Ираном не распространяется на Ливан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль поддерживает усилия Трампа в отношении Ирана, но операция в Ливане будет продолжаться до полного уничтожения угрозы со стороны "Хезболлы".

"Мы готовы в любой момент снова начать войну, наш палец на спусковом крючке", - сказал он.

Интересно, что позицию Нетаньяху подтвердил Трамп. Он заявил, что Ливан не является частью соглашения, назвав конфликт там "отдельной схваткой".

С другой стороны, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявлял, что перемирие охватывает "все фронты". Тегеран уже предупредил, что может выйти из соглашения с США, если Израиль не прекратит массированные атаки на Ливан.

Нетаньяху сделал заявление на фоне того, что всего через несколько часов после вступления в силу перемирия Армия обороны Израиля заявила о масштабной серии ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане.

По данным ЦАХАЛа, в течение 10 минут израильские силы поразили более 100 командных центров и военных целей в Бейруте, долине Бекаа и на юге страны. На этом фоне Иран пригрозил выйти из договоренностей о прекращении огня, если удары по территории Ливана будут продолжаться.