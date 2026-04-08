RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Мощнейший удар: Нетаньяху заявил, что перемирие с Ираном не распространяется на Ливан

22:54 08.04.2026 Ср
2 мин
Нетаньяху считает, что война против "Хезболлы" в Ливане - отдельная война, в этом его кое-кто поддержал
aimg Антон Корж
Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)

Перемирие между США и Ираном никоим образом не касается боевых действий против "Хезболлы" в Ливане. Поэтому там будут продолжаться боевые действия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль поддерживает усилия Трампа в отношении Ирана, но операция в Ливане будет продолжаться до полного уничтожения угрозы со стороны "Хезболлы".

"Мы готовы в любой момент снова начать войну, наш палец на спусковом крючке", - сказал он.

Интересно, что позицию Нетаньяху подтвердил Трамп. Он заявил, что Ливан не является частью соглашения, назвав конфликт там "отдельной схваткой".

С другой стороны, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявлял, что перемирие охватывает "все фронты". Тегеран уже предупредил, что может выйти из соглашения с США, если Израиль не прекратит массированные атаки на Ливан.

Нетаньяху сделал заявление на фоне того, что всего через несколько часов после вступления в силу перемирия Армия обороны Израиля заявила о масштабной серии ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане.

По данным ЦАХАЛа, в течение 10 минут израильские силы поразили более 100 командных центров и военных целей в Бейруте, долине Бекаа и на юге страны. На этом фоне Иран пригрозил выйти из договоренностей о прекращении огня, если удары по территории Ливана будут продолжаться.

Перемирие с Ираном

Напомним, что в ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Ираном о двухнедельном перемирии, к которому, как ожидалось, должен был присоединиться и Израиль. Предполагалось, что этот период стороны используют для подготовки финального мирного соглашения.

Однако уже в первые часы после объявления перемирия начали поступать сообщения о новых атаках. В частности министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что его делегация оказалась недалеко от места массированного израильского удара по Бейруту.

Иран в конце концов снова остановил судоходство через Ормузский пролив в ответ на массированные авиаудары Израиля по объектам в Ливане. Также Иран сообщил об ударе по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван и обвинил оппонентов в нарушении режима тишины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
ИзраильЛиванИранБлижний востокНетаньяху