Угода з Іраном передбачає, що у нього ніколи не буде ядерної зброї, - Гегсет

15:44 08.04.2026 Ср
У Пентагоні дали зрозуміти, що поступок у цьому питанні Тегерану не буде
Угода з Іраном передбачає, що у нього ніколи не буде ядерної зброї, - Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що можливе перемир'я з Іраном не означає жодних поступок щодо озброєнь Тегерана. За його словами, умовою миру є повна відмова Ірану від ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гегсета під час пресконференції в Пентагоні.

Читайте також: Трамп оголосив "повну й остаточну перемогу" після угоди про перемир'я з Іраном

Він наголосив, що Іран "ніколи, ні за яких обставин" не повинен отримати ядерний арсенал.

"Згідно з умовами угоди, будь-які ядерні матеріали, які їм не належить мати, будуть вилучені - будь-які матеріали", - додав він.

Гегсет зазначив, що іранські ядерні об'єкти перебувають під цілодобовим спостереженням із повітря. Він також підкреслив, що президент США Дональд Трамп від початку чітко визначив свою позицію: "іранської ядерної зброї не буде".

"Трамп з самого початку чітко заявив: іранської ядерної зброї не буде. Крапка. Кінець", - підкреслив міністр.

Крім того, глава Пентагону заявив, що Іран більше не повинен мати змоги виробляти ракети, пускові установки та безпілотники. За його словами, відповідні заводи "зрівняно із землею".

Двотижневе перемир'я США та Ірану

Напередодні Дональд Трамп заявив, що США готові до двотижневого перемир'я з Іраном, якщо за цей час вдасться укласти мирну угоду. У відповідь іранська сторона пообіцяла на два тижні відновити судноплавство в Ормузькій протоці.

Водночас в інтерв'ю Sky News Трамп попередив, що Вашингтон готовий повернутися до бойових дій, якщо домовленість не відповідатиме американським умовам.

Тим часом в Ірані вже заявили про порушення режиму припинення вогню після удару по нафтопереробному заводу на острові Лаван на півдні країни.

Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою