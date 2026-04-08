Іран заблокував Ормузьку протоку після масованого удару Ізраїлю по Лівану
Іран зупинив судноплавство через Ормузьку протоку у відповідь на масовані авіаудари Ізраїлю по об'єктах у Лівані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Блокада Ормузької протоки
За даними ЗМІ, хоча раніше того ж дня два нафтові танкери змогли пройти протокою з дозволу Тегерана, наразі рух суден повністю припинено.
Це рішення іранської сторони ставить під загрозу нещодавню угоду про припинення вогню між Іраном та США, за якою судноплавство в регіоні мало відновитися для стабілізації світових цін на енергоносії.
Командувач аерокосмічних сил КВІР генерал Сейєд Маджид Мусаві наголосив на нерозривному зв'язку між країнами.
"Агресія проти Лівану 0 це агресія проти Ірану», - заявив він, попередивши про підготовку "жорсткої відповіді".
Масштабний удар по Лівану
Ізраїльські військові здійснили те, що вони називають найбільшим скоординованим ударом у поточній війні. Протягом лише 10 хвилин було уражено понад 100 цілей угруповання "Хезболла" в Бейруті, на півдні Лівану та у долині Бекаа.
За даними ліванського Міністерства охорони здоров'я, внаслідок атаки загинули щонайменше 112 людей, ще 837 отримали поранення.
Представники ЦАХАЛ стверджують, що атакували командні центри та ракетні установки, звинувачуючи бойовиків у використанні цивільного населення як живого щита.
Своєю чергою у "Хезболлі" зазначили, що дають посередникам шанс забезпечити припинення вогню, проте не вважають себе зобов'язаними дотримуватися домовленостей, оскільки Ізраїль продовжує атаки.
Крихке перемир'я між Іраном та США
Нагадаємо, у ніч на 8 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе перемир'я з Іраном. До цієї угоди приєднався й Ізраїль, а за 14 днів сторони планували остаточно фіксувати мирні домовленості.
Проте режим припинення вогню фактично не запрацював - вже за кілька годин стало відомо, що Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ударами. Зокрема, під атакою опинилися не лише території обох країн, а й інші держави Близького Сходу.
Пізніше того ж дня офіційний Тегеран заявив, що готовий вийти з угоди, оскільки вважає масовані удари Ізраїлю по Лівану грубим порушенням умов перемир'я.