Трамп оголосив про двотижневе перемир'я з Іраном
Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на двотижневе перемир'я з Іраном. За цей термін планується остаточно завершити угоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social.
У своїй публікації Трамп укотре підтвердив, що прем'єр-міністр Пакистану разом із фельдмаршалом попросили його стримати "руйнівні дії", на що він погодився.
"За умови згоди Ірану на повне, негайне і безпечне відкриття Ормузької протоки, я згоден призупинити бомбардування і атаки на Іран на два тижні. Це буде двостороннє перемир'я", - написав Трамп.
Він пояснив, що причина згоди полягає в тому, що США вже "виконали і перевершили всі військові завдання" і просунулися в напрямку остаточної угоди про довгостроковий мир з Іраном і мир на Близькому Сході.
"Ми отримали від Ірану пропозицію з 10 пунктів і вважаємо, що вона є прийнятною основою для переговорів. Майже всі спірні моменти минулого були узгоджені між Сполученими Штатами та Іраном, але двотижневий період дасть змогу остаточно доопрацювати й укласти угоду", - ідеться в публікації.
Резюмуючи Трамп додав, що для нього велика честь, що "ця давня проблема близька до вирішення".
Тим часом CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому пише, що Ізраїль теж погодився на двотижневе перемир'я. За його словами, країна згодна призупинити свої удари на час переговорів.
Оновлено о 02:20
За даними NYT, Іран теж погодився на двотижневе перемир'я. Рішення нібито схвалив новий верховний лідер аятола Моджтаба Хаменеї.
Тим часом у Раді нацбезпеки Ірану заявили, що США ще на 10 день війни зрозуміли, що не переможуть, а також стверджується, що Вашингтон погодився на 10 пунктів Тегерана.
Також ЗМІ пишуть, що США вже припинили всі удари по Ірану.
Чого вимагав Трамп
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп поставив Ірану ультиматум - відкрити Ормузьку протоку до 03:00 ночі середи за Києвом. Тобто, до закінчення цього терміну залишалися лічені години.
В іншому разі Трамп погрожував, що США почнуть бомбити мости й електростанції по всій території Ірану. А в останню добу він і зовсім сказав, що в Ірані цієї ночі може загинути ціла цивілізація.