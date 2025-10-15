У НАТО підтвердили легітимність потенційних ударів Tomahawk углиб Росії

Спрудс також повідомив, що кожна зброя має вирішальне значення для України, зокрема така, яка може вражати цілі на території агресора.

"Військові бази, виробничі лінії - це легітимні цілі. Так само як Росія бомбардує й атакує цивільну інфраструктуру та вбиває мирних людей, для України також є легітимним вражати військові об'єкти, тому що це теж самооборона", - заявив Спрудс.

За його словами, країни НАТО також розглядають можливі подібні сценарії, коли доведеться завдати удару вглиб РФ.

"Саме це також розглядає НАТО: за будь-яких обставин і за будь-якого сценарію ми будемо готові та здатні завдавати ударів вглиб. Безперечно, це важлива частина оборони і стримування в цьому випадку. І я вважаю, що це також була б важлива частина оборони і стримування для України. Не вражайте наші цілі, тому що ми можемо вдарити у відповідь", - підсумував Спрудс.