У НАТО підтвердили легітимність потенційних ударів Tomahawk углиб Росії

У Латвії вважають, що в разі отримання Tomahawk, Україна може застосовувати ці ракети для ураження військових цілей у РФ, які є легітимними, оскільки це відповідь агресору на атаки і вбивства мирних жителів.
Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.
Спрудс також повідомив, що кожна зброя має вирішальне значення для України, зокрема така, яка може вражати цілі на території агресора.
"Військові бази, виробничі лінії - це легітимні цілі. Так само як Росія бомбардує й атакує цивільну інфраструктуру та вбиває мирних людей, для України також є легітимним вражати військові об'єкти, тому що це теж самооборона", - заявив Спрудс.
За його словами, країни НАТО також розглядають можливі подібні сценарії, коли доведеться завдати удару вглиб РФ.
"Саме це також розглядає НАТО: за будь-яких обставин і за будь-якого сценарію ми будемо готові та здатні завдавати ударів вглиб. Безперечно, це важлива частина оборони і стримування в цьому випадку. І я вважаю, що це також була б важлива частина оборони і стримування для України. Не вражайте наші цілі, тому що ми можемо вдарити у відповідь", - підсумував Спрудс.
Україна вже давно хоче отримати від НАТО далекобійні ракети Tomahawk, але реально говорити про це почали після нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до Нью-Йорка.
У США, де вирішується питання поставок Україні Tomahawk, взяли час на роздуми стосовно передачі ракет.
Але ще 7 жовтня президент США Дональд Трамп заявляв, що він практично ухвалив рішення щодо постачання Україні далекобійних Tomahawk.
Майже через тиждень глава Білого дому заявив, що готовий передати такі ракети, але спочатку йому потрібно "поговорити з Росією, чи хоче вона, щоб у її бік летіли Tomahawk".
Російський диктатор Володимир Путін пригрозив США погіршенням відносин зі США в разі передачі Tomahawk Україні, а заяви Зеленського про можливі удари цими ракетами назвав "шантажем".
Також Путін заявляв "про зміцнення ППО Росії" і пригрозив новою зброєю у відповідь на Tomahawk.
Однак варто зазначити, що в НАТО не побачили розроблення Росією нової зброї у відповідь на Tomahawk, про що заявляв глава Кремля.
17 жовтня у Вашингтоні заплановано зустріч Зеленського з Трампом, на якій можуть обговорити питання щодо надання Україні Tomahawk.
Керівники оборонних відомств країн-членів НАТО зібралися в середу в Брюсселі для обговорення заходів, які буде вжито в разі загрози з боку РФ.
Одна з тем на засіданні - обговорення плану щодо єдиної відповіді всіх країн-членів НАТО на загрози в небі. Йдеться, зокрема, про збиття російських літаків і дронів.
Нагадаємо, що про збиття російських літаків почали говорити після провокацій у низці країн НАТО.
Наприклад, 19 вересня три винищувачі РФ порушили повітряний простір Естонії. Літаки помітили відразу після перетину кордону.
Також повідомлялося про інцидент, коли російські винищувачі помітили над нафтогазовою платформою Petrobaltic у Балтійському морі.
Як відомо, безпілотники РФ також не раз порушували повітряний простір країн НАТО. Почалося все з масового вторгнення дронів у польське небо 10 вересня.