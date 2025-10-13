ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Трамп готовий відправити Україні Tomahawk, але для початку поговорить із Путіним

Понеділок 13 жовтня 2025 01:12
UA EN RU
Трамп готовий відправити Україні Tomahawk, але для початку поговорить із Путіним Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відправити Україні далекобійні ракети Tomahawk. Але для початку, ймовірно, поговорить про це з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Лідер США зазначив, що постачання ракет Tomahawk означатиме новий етап ескалації, тому для початку про це варто поговорити з Росією. Трамп вважає, що Москва не хоче, щоб ці ракети летіли в бік РФ.

"Чесно кажучи, можливо, мені доведеться поговорити з Росією з приводу Tomahawk. Чи хочуть вони, щоб Tomahawk летіли в їхній бік? Я так не думаю. Думаю, мені варто поговорити з Росією про це, якщо вже по-чесному. Я говорив про це президенту Зеленському, тому що Tomahawk - це новий крок ескалації. Розумієте? Ви це прекрасно розумієте", - заявив президент США.

Опісля у Трампа запитали, чи має він на увазі, що спочатку поговорить про Tomahawk із Путіним, перш ніж відправити ці ракети Україні. У відповідь він допустив таку розмову, зазначивши, що рішення залежатиме від рішення РФ закінчити війну.

"Можливо, я з ним поговорю. Я можу сказати: "Послухайте, якщо ця війна не буде врегульована, я пошлю їм Tomahawk. Я можу сказати, що Tomahawk - неймовірна зброя, дуже наступальна зброя", - сказав Трамп.

Він підкреслив, що Росії це не потрібно, і знову додав, що якщо РФ не закінчить війну, тоді США допускає надсилання ракет Tomahawk Україні.

"Чесно кажучи, Росії це не потрібно. Їм це не потрібно. Так, я можу їм сказати, що якщо війна не буде врегульована, ми цілком можемо так вчинити. Ми можемо і не зробити цього, але можемо. Думаю, доречно про це згадати. Так, я хочу, щоб війна була врегульована", - пояснив глава Білого дому.

Також під час спілкування з пресою Трамп зазначив, що провів із президентом України Володимиром Зеленським дві хороші телефонні розмови.

Розмова Трампа і Зеленського

Нагадаємо, у суботу та неділю президенти США та України провели телефонні розмови.

Серед ключових тем їхніх переговорів стали обговорення про можливу передачу далекобійних ракет Tomahawk, а також Patriot.

До слова, у неділю президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News повідомив, що Дональд Трамп поки що не ухвалив остаточного рішення про постачання далекобійних ракет Tomahawk для України. Водночас для них уже є потенційні цілі на території РФ.

Також Зеленський повідомив, що Україна буде готова висунути Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він натисне на Путіна і зупинить його.

