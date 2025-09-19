ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Не лише Естонія. Російські винищувачі порушили зону польської вишки на Балтиці

Польща, П'ятниця 19 вересня 2025 21:58
UA EN RU
Не лише Естонія. Російські винищувачі порушили зону польської вишки на Балтиці Ілюстративне фото: Польща повідомила про російську провокацію (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський режим 19 вересня влаштував ще одну провокацію проти країни НАТО. Два російські літаки пролетіли над нафтогазовою платформою Petrobaltic в територіальних водах Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прикордонної служби Польщі.

Зазначається, що два винищувачі російської армії здійснили небезпечний низький проліт над нафтогазовою платформою Petrobaltic. Що саме це були за літаки, польські прикордонники не повідомили.

"Польські служби безпеки постійно контролюють ситуацію в критично важливих об'єктах морської інфраструктури, зокрема за межами польських територіальних вод", - зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, що три російські винищувачі МіГ-31К вдень 19 вересня порушили повітряний простір Естонії та перебували там протягом 12 хвилин. З цього приводу МЗС Естонії викликав тимчасового повіреного у справах РФ, а уряд запросив термінові консультації з НАТО.

Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість в тому, що вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії - це системна кампанія російського режиму. НАТО повинний дати жорстку відповідь росіянам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Російська Федерація
Новини
Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії
Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто