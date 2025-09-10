ua en ru
Три воєводства під загрозою: у Польщі повідомили перші деталі атаки дронів РФ

Польща, Середа 10 вересня 2025 05:19
Три воєводства під загрозою: у Польщі повідомили перші деталі атаки дронів РФ Ілюстративне фото: атака дронів на Польщу 10 вересня (Getty Image)
Автор: Марина Балабан

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі повідомили, що в ніч на 10 вересня повітряний простір Польщі неодноразово порушувався об'єктами типу дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Оперативного командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

У відомстві заявили, що зараз триває операція, спрямована на ідентифікацію та нейтралізацію об'єктів.

"За наказом Оперативного командувача Збройних сил Польщі було задіяно озброєння, а служби активно працюють над визначенням місцезнаходження збитих об'єктів. Наголошуємо, що військова операція триває, і закликаємо людей залишатися вдома. Найбільш загрозливими є Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства", - ідеться у повідомленні.

У військовому відомстві запевнили, що стежать за поточною ситуацією, а сили та засоби, що перебувають під його командуванням, залишаються повністю готовими до негайного реагування.

Те, що над Польщею триває операція з нейтралізації об'єктів, які порушили та перетнули державний кордон, підтвердив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

"Влада країни, а саме президент Республіки Польща та прем'єр-міністр Республіки Польща, проінформовані. Всі служби в дії. Просимо дотримуватися повідомлень Польської армії та поліції", - повідомив він.

Раніше РБК-Україна писало про те, що в ніч на середу, 10 вересня, російські "Шахеди" перетнули кордон України та опинились у повітряному просторі Польщі. Через це Польща підняла у повітря винищувачі F-16 та SAAB 340 (літак ДРЛО). Аеропорти "Жешув" та "Люблін" були закриті через "незаплановану військову діяльність, пов'язану із забезпеченням державної безпеки".

У ніч на 3 вересня Польща також піднімала в повітря авіацію через масований обстріл України військами РФ. У повітряному просторі країни інтенсивно діяли польські та союзні повітряні судна, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності.

У повітряний простір Польщі залітали два дрони, але польські військові не збили, оскільки ті не становили небезпеки. Польська армія не надала подробиць про те, де саме дрони порушили повітряний простір країни.

