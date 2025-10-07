ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Рішення щодо передачі "Томагавків" Україні фактично ухвалено, - Трамп

США, Вівторок 07 жовтня 2025 00:26
Рішення щодо передачі "Томагавків" Україні фактично ухвалено, - Трамп Фото: Трамп ухвалив рішення щодо передачі "Томагавків" Україні (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявив, що практично ухвалив рішення щодо передачі ракет "Томагавк" Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Youtube-трансляцію Білого дому.

За словами Трампа, рішення щодо відправлення ракет "Томагавк" Україні практично ухвалено.

Але президент США зазначив, що спочатку хоче переконатися, як Україна використовуватиме ці ракети.

"Думаю, я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять, куди вони їх відправлять, мабуть. Мені довелося б поставити це питання", - сказав він.

Трамп укотре повторив, що війна між Росією та Україною "ніколи не мала розпочатися" і зазначив, що "погане рішення" було ухвалено з обох сторін.

За його словами, у цій війні ніхто добре не виглядає.

"Цього тижня вони втратили понад 7 тисяч солдатів, обидві сторони разом. Щотижня вони втрачають 7 тисяч, 8 тисяч, 5 тисяч", - навів статистику він.

На запитання журналіста про дальність ракет "Томагавк" Трамп відповів: "Ні, знаю. Я б поставив кілька запитань. Я хочу побачити, що… Я не шукаю ескалації".

Передача Україні "Томагавків": що передувало

Іфнормація про те, що ЗСУ України можуть отримати ці ракети від США циркулювали в ЗМІ не один тиждень. Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна передала США запити щодо озброєння, але підтверджувати чутки про "Томагавк" він не став.

Одночасно віцепрезидент США Джей Ді Венс під час спілкування зі ЗМІ підтвердив, що Вашингтон обговорює постачання Україні таких ракет, але остаточне рішення має ухвалити лише Дональд Трамп.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що постачання Україні та застосування "Томагавк" по Росії нібито означатиме "абсолютно якісно новий етап ескалації" з США та, мовляв, завдасть "шкоди" відносинам Москви та Вашингтона.

Але був змушений визнати, що застосування Україною цих ракет завдасть Росії великої шкоди.

