Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії

Російські винищувачі МіГ-31 у п'ятницю, 19 вересня, порушили повітряний простір Естонії. Вони перебували там 12 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico і прес-службу Міністерства закордонних справ Естонії.

Джерела Politico розповіли, що три російські МіГ-31, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал", прямували в бік Талліна. Для їхнього перехоплення в повітря піднімали італійські F-35.

Реакція МЗС

У Міністерстві закордонних справ Естонії підтвердили, що російські МіГ-31 перебували в естонському повітряному просторі близько 12 хвилин. За даними відомства, порушення сталося над Фінською затокою.

На цьому тлі в МЗС викликали тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії, щоб вручити йому ноту протесту.

"Цього року Росія чотири рази порушила повітряний простір Естонії, що само по собі неприйнятно, але сьогоднішнє порушення, коли три винищувачі вторглися в наш повітряний простір, є безпрецедентно жорстоким", - зазначив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

За його словами, на дедалі частіші порушення кордонів і агресивність Росії необхідно відповідати швидким посиленням політичного та економічного тиску.