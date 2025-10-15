ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

НАТО працює над новими правилами збиття російських літаків, - міністр оборони Бельгії

Середа 15 жовтня 2025 11:40
UA EN RU
НАТО працює над новими правилами збиття російських літаків, - міністр оборони Бельгії Фото: НАТО працює над новими правилами збиття російських літаків (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Мілан Лєліч

Країни НАТО обговорюють нові правила щодо збиття ворожих літаків та безпілотників, які проникають у повітряний простір Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Бельгії Тео Франкена під час спілкування з журналістами в штаб-квартирі НАТО.

Франкен, відповідаючи на питання, чи справді зараз країни НАТО обговорюють нові правила, які б дозволили легше збивати російські літаки в повітряному просторі НАТО, зазначив, що справді, це одна з тем обговорення.

"Так, одна з тем обговорення – це як ми можемо ефективніше реагувати на дрони і бути більш гнучкими, коли йдеться про російську агресію в нашому повітряному просторі. Це правда. І це також стосується правил", - зазначив Тел Франкен.

За його словами, у деяких країн є власні правила, у Бельгії – ні. Бельгія повністю інтегрована в НАТО.

"Тому для нас рішення ухвалює офіцер НАТО. Але є країни зі своїми правилами – наприклад, Польща, та багато інших. Це також питання суверенітету, тож обговорення непросте", - додав міністр оборони Бельгії.

Він також підкреслив, що мова йде не лише про літаки, чи дрони, а також про кораблі. Тобто рішення збити літак, чи дрон у Бельгії ухвалює НАТО. В інших країнах – національний міністр, або уряд.

"Це велика дискусія, але я також розумію, що це не так просто", - підсумував Франкен.

Що передувало

Раніше повідомлялось, що НАТО обговорює нові правила, які можуть спростити збивання російських винищувачів, що порушують повітряний простір країн Альянсу.

Керівники оборонних відомств хочуть, щоб російські літаки, що несуть ракети наземного призначення над повітряним простором союзників, cтали реальними цілями.

Відомо, що міністри оборони країн-членів НАТО мають обговорити нові правила збиття літаків РФ в середу, 15 жовтня. Приводом для цього є те, що Європа все більше стикається зі зростаючими загрозами з боку літаків та дронів Росії.

Однак деякі держави-члени побоюються, що більш жорстка позиція може спровокувати конфлікт із ядерним суперником.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бельгія НАТО
Новини
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить