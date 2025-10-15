В НАТО подтвердили легитимность потенциальных ударов Tomahawk вглубь России

Спрудс также сообщил, что каждое оружие имеет решающее значение для Украины, в частности такое, которое может поражать цели на территории агрессора.

"Военные базы, производственные линии - это легитимные цели. Так же как Россия бомбит и атакует гражданскую инфраструктуру и убивает мирных людей, для Украины также является легитимным поражать военные объекты, потому что это тоже самооборона", - заявил Спрудс.

По его словам, страны НАТО также рассматривают возможные подобные сценарии, когда придется нанести удар вглубь РФ.

"Именно это также рассматривает НАТО: при любых обстоятельствах и в любом сценарии мы будем готовы и способны наносить удары вглубь. Бесспорно, это важная часть обороны и сдерживания в этом случае. И я считаю, что это также была бы важная часть обороны и сдерживания для Украины. Не поражайте наши цели, потому что мы можем ударить в ответ", - подытожил Спрудс.