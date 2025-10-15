НАТО обговорює спрощення процесу збиття літаків РФ, - Telegraph

НАТО обговорює нові правила, які можуть спростити збивання російських винищувачів, які порушують повітряний простір країн Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Переговори зосереджені на розробці єдиного набору інструкцій щодо боротьби з ворожими літаками.

Керівники оборонних відомств хочуть, щоб російські літаки, що несуть ракети наземного призначення над повітряним простором союзників, cтали можливими цілями.

Джерело, інформоване з обговореннями, повідомило, що "озброєння та траєкторія" будь-якого літака будуть ключовими визначальними факторами для сприйняття загрози.

Міністри оборони НАТО збираються 15 жовтня

Відомо, що міністри оборони країн-членів НАТО мають обговорити нові правила збиття літаків РФ в середу, 15 жовтня. Приводом для цього є те, що Європа все більше стикається зі зростаючими загрозами з боку літаків та дронів Росії.

The Telegraph нагадує, що лідери НАТО, включаючи Дональда Трампа, виступали за збиття російських літаків, які порушують повітряний простір НАТО.

Однак деякі держави-члени побоюються, що більш жорстка позиція може спровокувати конфлікт із ядерним суперником.

Головнокомандувач НАТО в Європі закликав створити єдину систему збиття літаків РФ

Алексус Грінкевич, генерал США та Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі, приватно закликав до створення "єдиної системи протиповітряної та протиракетної оборони" для оптимізації реагування на будь-які майбутні провокації з боку Москви.

За словами джерел, це допомогло б головнокомандувачу Альянсу усунути так звані "національні застереження", які могли б перешкодити йому у застосуванні сили.

Багато держав-членів діють за різними правилами ведення бойових дій під егідою НАТО. Деякі вимагають від своїх пілотів візуального підтвердження передбачуваних загроз, перш ніж вживати заходів, тоді як інші можуть діяти на основі даних радара.

Це викликало приватні дискусії щодо того, що потрібно зробити, щоб російський літак був збитий над територією союзників.