Зеленський може зустрітися з Трампом у Вашингтоні 17 жовтня, - FT
Президент США Дональд Трамп планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським наприкінці цього тижня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головний кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер.
За даними журналіста, зустріч Трампа та Зеленського відбудеться у п'ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні.
Поінформоване джерело підтвердило РБК-Україна, що зустріч лідерів України та США відбудеться 17 жовтня.
За словами співрозмовника, про візит було домовлено під час останньої розмови Зеленського і Трампа.
Джерело зазначило, що оскільки під час розмови піднімалися важливі й делікатні теми (зброя, ППО, дипломатія тощо), деталі яких телефоном обговорити складно, то і було домовлено про особисту зустріч президентів.
Нагадаємо, цими вихідними Трамп та Зеленський провели дві телефонні розмови.
"Щойно говорив із Президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова", - повідомив вчора Зеленський.
За його словами, обговорювалися посилення протиповітряної оборони України та допомога у відновленні енергетики. Напередодні вони також говорили про захист України. Тоді вони також обговорили питання ППО.
"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо з цього приводу. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", - сказав тоді Зеленський.
Остання зустріч Зеленського та Трампа
Варто нагадати, що востаннє Зеленський зустрівся з Трампом 23 вересня на полях Генасамблеї ООН і назвав її продуктивною. Після цього обидва лідери зробили низку заяв.
Зокрема, стало відомо, що Зеленський порушив питання поставок Україні американських далекобійних ракет Tomahawk.
Сам же Трамп нещодавно вразив всіх заявою про майже ухвалене рішення передати Tomahawk Україні.
"Чесно кажучи, можливо, мені доведеться поговорити з Росією з приводу Tomahawk. Чи хочуть вони, щоб Tomahawk летіли в їхній бік? Я так не думаю. Думаю, мені варто поговорити з Росією про це, якщо вже по-чесному. Я говорив про це президенту Зеленському, тому що Tomahawk - це новий крок ескалації. Розумієте? Ви це прекрасно розумієте", - заявив президент США.