Не перемир'я чи мирний договір. Келлог розповів, що буде "визначним успіхом" для України
Сполучені Штати розглянули проблему "Мінська-2" і не будуть її повторювати. Водночас визначним успіхом для України буде не припинення вогню та мирний договір, а дещо інше.
Про це заявив спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український ланч з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки.
Він пояснив, що проблема "Мінську-2" була у тому, що багато людей, які були за столом переговорів, не мали можливості долучитися до мирного процесу.
"Я чесно вам кажу, що буде відбуватися. Ми подивились на проблему "Мінська-2". Там було багато людей за столом і вони не мали ніякої можливості долучитися до мирного процесу - це не принесло успіху. Ми не будемо повторювати "Мінськ", - заявив Келлог.
Він наголосив, що новий договір не буде "Мінськом-2". Також за словами Келлога, визначенням успіху буде тоді, коли перший раз буде порушення припинення вогню і як всі сторони відреагують.
"Нам треба переконатися, що безпека України - це досягнення правильних цілей. Це не буде Мінськ-2. Це буде стабільний довгостроковий мир, середовище, з яким ми можемо працювати. Припинення вогню і довгостроковий мирний договір не буде визначним успіхом. Визначенням успіху буде тоді, коли перший раз буде порушено припинення вогню і як всі сторони відреагують", - сказав спецпредставник Трампа.
Плани США після візиту Келлога до Києва
Нагадаємо, що спецпредставник Трампа Кіт Келлог підтвердив, що наступного тижня відвідає Київ. Він повідомив, що після цієї поїздки він разом з іншим спецпредставником президентом США Стівеном Віткоффом, який відповідає за напрямок Росії щодо війни в Україні, вирушать до Дональда Трампа в Білий дім, щоб порівняти записи - позиції кожної зі сторін. Після все це буде складено в "рамку", з якою потрібно буде працювати і якої раніше не було.
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