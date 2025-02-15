Не перемир'я чи мирний договір. Келлог розповів, що буде "визначним успіхом" для України

Сполучені Штати розглянули проблему "Мінська-2" і не будуть її повторювати. Водночас визначним успіхом для України буде не припинення вогню та мирний договір, а дещо інше.

Про це заявив спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український ланч з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки.

Він пояснив, що проблема "Мінську-2" була у тому, що багато людей, які були за столом переговорів, не мали можливості долучитися до мирного процесу.

"Я чесно вам кажу, що буде відбуватися. Ми подивились на проблему "Мінська-2". Там було багато людей за столом і вони не мали ніякої можливості долучитися до мирного процесу - це не принесло успіху. Ми не будемо повторювати "Мінськ", - заявив Келлог.

Він наголосив, що новий договір не буде "Мінськом-2". Також за словами Келлога, визначенням успіху буде тоді, коли перший раз буде порушення припинення вогню і як всі сторони відреагують.



"Нам треба переконатися, що безпека України - це досягнення правильних цілей. Це не буде Мінськ-2. Це буде стабільний довгостроковий мир, середовище, з яким ми можемо працювати. Припинення вогню і довгостроковий мирний договір не буде визначним успіхом. Визначенням успіху буде тоді, коли перший раз буде порушено припинення вогню і як всі сторони відреагують", - сказав спецпредставник Трампа.