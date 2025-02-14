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Венс зробив заяву після зустрічі із Зеленським

Мюнхен, П'ятниця 14 лютого 2025 19:30
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Венс зробив заяву після зустрічі із Зеленським Фото: Джей Ді Венс, віце-президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

США хочуть, щоб війна Росії проти України завершилася. При цьому необхідний тривалий мир.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив віце-президент США Джей Ді Венс.

"Ми хочемо, щоб закінчилася війна, ми хочемо, щоб вбивства зупинилися, але ми хочемо досягти тривалого миру, а не конфлікт у Європі за кілька років", - зазначив віце-президент США.

Венс уточнив, що була проведена низка "хороших діалогів" про те, як досягти тривалого миру разом. І таких діалогів буде ще більше найближчими днями, тижнями і місяцями.

Також у віце-президента поцікавилися, які будуть подальші дії, якщо Україна буде не готова сідати за стіл переговорів з Росією.

За словами Венса, з цього питання "вже є просування вперед".

"По-перше, є чудові учасники української делегації. Є наш неймовірний держсекретар Марко Рубіо, є генерал Келлог (спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог - ред.). Для нас важливо зібратися разом і почати розмовляти", - зазначив віце-президент.

Також він додав, що переговори необхідні, щоб "довести справу до кінця".

Зустріч Зеленського і Венса

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Наразі невідомо, що саме вони обговорювали і як пройшли переговори.

Це перша зустріч Зеленського і Венса після того, як у США до влади прийшов Дональд Трамп.

До слова, Венс уже виступив на Мюнхенській конференції з безпеки. Він згадав про війну Росії проти України тільки в одному реченні. При цьому віцепрезидент жорстко розкритикував Європу.

З основними заявами Венса можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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