Путін не хоче миру, а Європі потрібна єдина армія. Про що сказав Зеленський у Мюнхені

Президент Володимир Зеленський виступив на головній сесії Мюнхенської конференції з безпеки 2025 . Він пропонує створити єдину європейську армію, заявив, що питання вступу України до НАТО не знято з порядку денного, а також розповів про перемовини з президентом США Дональдом Трампом і можливі терміни завершення війни.

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Путін не хоче миру: атакує ЧАЕС і набирає армію для "навчань" у Білорусі

Напередодні конференції російський безпілотник завдав удару по саркофагу, який закриває зруйнований четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Це був модифікований "Шахед" із щонайменше 50 кг вибухівки.

"Ми розглядаємо це як глибоко символічний крок Росії", - сказав Зеленський.

Він додав, що зараз готується проєкт із розширення Хмельницької АЕС, а з президентом США Дональдом Трампом обговорювалася тема захопленої росіянами Запорізької АЕС. На його думку, у відповідь на це Росія запустила безпілотник, і це її "божевільна позиція".

Москва не хоче миру, не готується до діалогу, майже щодня посилає до сотні "Шахедів", регулярно б'є ракетами й авіабомбами. Крім того, планує створити 15 дивізій.

"У нас є інформація про те, що цього літа Росія планує відправити війська в Білорусь під приводом "навчань". Чи призначені ці російські війська в Білорусі для нападу на Україну? Можливо. А може бути - для нападу на вас", - підкреслив він.

Європі потрібні свої об'єднані Збройні сили

Зеленський сумнівається в готовності європейських армій до можливого нападу. І в тому, як швидко відреагують союзники, якщо Росія проведе операцію під чужим прапором або з військами без розпізнавальних знаків, як у 2014 році в Криму.

До того ж віцепрезидент США Джей Ді Венс дав зрозуміти, що старим відносинам з Європою приходить кінець. У цих умовах Україна пропонує об'єднати зусилля.

"Багато лідерів говорили про те, що Європі потрібні власні збройні сили - Армія Європи. Я вважаю, що цей час настав. Збройні сили Європи мають бути створені. Це не складніше, ніж стійко протистояти російським атакам - як ми вже зробили", - сказав Зеленський.

Для цього потрібно збільшити витрати на оборону, виробництво зброї, а також зміцнити єдність і посилити політичний тиск на Росію. Європа має все необхідне, щоб виробляти артилерію, ППО і бронетехніку, і треба почати діяти так, щоб ніхто не міг "ставитися до неї як до нікчемності".

"Європі потрібні власні збройні сили. Я знаю, що Марк Рютте (генсек НАТО, - ред.) зараз слухає мене. Марк, друже мій, йдеться не про заміну Альянсу. Йдеться про те, щоб зробити внесок Європи в наше партнерство рівним внеску Америки", - додав президент.

Україна готує велику зустріч партнерів на 24 лютого

Україна не погодиться на угоди за її спиною і без її участі.

"Ніяких рішень про Україну без України. Ніяких рішень про Європу без Європи. Європа повинна мати місце за столом, коли ухвалюються рішення про Європу. Все інше - нуль. Якщо ми залишаємося осторонь переговорів про наше власне майбутнє, то ми все програємо", - зазначив Зеленський.

За його словами, Путін намагається вести переговори зі США один на один, щоб поділити світ. А далі спробує домогтися того, щоб президент Трамп "стояв на Красній площі 9 травня як реквізит на його виставі".

Європі потрібен єдиний голос, а не дюжина різних. І навіть ті, хто регулярно їздить у Мар-а-Лаго (натяк на поїздки прем'єра Угорщини Віктора Орбана до резиденції Трампа), мають бути частиною сильної Європи. Інакше Москва розколе її, і європейці не будуть довіряти один одному.

"Ми вже працюємо над тим, щоб 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, ми змогли зібратися разом у Києві та онлайн. Усі європейські лідери та ключові партнери, які захищають нашу безпеку. Від Іспанії до Фінляндії. Від Великої Британії до Польщі. Від Вашингтона до Токіо. Ця зустріч має дати чітке уявлення про наші подальші кроки - для миру, для гарантій безпеки і для майбутнього нашої колективної політики", - додав він.

Питання вступу до НАТО не знято з порядку денного

Зеленський не вірить у гарантії безпеки без Америки, бо вони будуть слабкими. Однак і США не пропонуватимуть гарантії, якщо європейські гарантії не будуть сильними.

"Я також не збираюся прибирати членство України в НАТО зі столу (з порядку денного, - ред.). Але зараз найвпливовішим членом НАТО, схоже, є Путін - тому що його забаганки здатні блокувати рішення НАТО. І це незважаючи на те, що саме армія України зупинила Росію - не країна НАТО, не війська НАТО, а тільки наш народ і армія", - зазначив він.

За його словами, Путін уже втратив убитими майже 250 тисяч солдатів, понад 610 тисяч було поранено. Але навряд чи європейські армії можуть битися так, як українська. І тому основою будь-яких гарантій безпеки для України має бути членство в НАТО. В іншому випадку - умови, які дозволять побудувати ще одне "НАТО в Україні".

Путін не може запропонувати реальних гарантій ненападу

Зеленський заявив, що Путін зі свого боку не може давати жодних гарантій. Оскільки влітку 2023 року зіткнувся зі збройним заколотом (йдеться про так званий марш "вагнерівців").

"Уже одне це говорить про його слабкість. Що буде з мільйоном російських солдатів, які воюють зараз в Україні? Де вони воюватимуть, якщо не в Україні? Ось чому ми не можемо просто погодитися на припинення вогню без реальних гарантій безпеки, без тиску на Росію", - сказав президент.

Якщо війна закінчиться не так, як треба, у Путіна буде надлишок перевірених у боях солдатів, "які не знають нічого, окрім як вбивати і грабувати". Це ще одна причина, чому російсько-українська війна не може бути вирішена наодинці з Путіним.

"Ми повинні разом чинити тиск, щоб домогтися реального миру. Путін не може запропонувати реальних гарантій безпеки. Не тільки тому, що він патологічний брехун, а й тому, що Росії в її нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу. І світ має бути захищений від цього", - зазначив Зеленський.

Таким чином, необхідна єдина армія Європи як модернізація НАТО, спільна європейська політика і серйозний рівень військового співробітництва, заявив він, завершуючи вступне слово.

"Мирний план Трампа" якщо і є, то це поки що не про Україну

За словами Зеленського, після розмови з Трампом і зустрічей з американською делегацією в Мюнхені стартувала конкретна робота, але "потрібно негайно починати ухвалювати глибокі рішення". І Україна має працювати над тим, щоб в адміністрації США склалося правильне бачення майбутнього миру.

Він також зазначив, що зараз Трамп і Путін готують атмосферу для двостороннього діалогу. "Це їхня справа, вони можуть обговорювати, що завгодно, але не Україну без України. І в цьому випадку є небезпека", - сказав президент.

Українська сторона на всіх рівнях доносить, що саме вона має підготувати гарантії безпеки як попередню умову для того, щоб зупинити війну.

"Це не може відбуватися без нас. І якщо у нас немає сьогодні спільного плану, то мені здається, що у США немає такого плану. Якщо у них щось є, то це не про нас, але ми не хочемо такої нової реальності", - сказав він.

Зеленський зазначив, що не дуже радий тому, що Трамп спочатку телефонував Путіну. Але все-таки велика небезпека буде, якщо перша зустріч буде з Путіним, а не з ним, тому важливо звірити бачення Києва і Вашингтона. У розмові Трамп погодився, що йому потрібно зустрітися із Зеленським.

Затримка допомоги США стала однією з причин просування Росії на фронті

Зеленський розповів, що обговорював із Трампом затримку військової допомоги на сім місяців. Але вдячний тому, оскільки без його підтримки, можливо, поставки зупинилися б узагалі. Допомога надійшла не вся, але поставки тривають.

"Це одна з причин, чому ми щось втратили. Ми втратили близько 4 тисяч квадратних кілометрів. Якби допомога прийшла вчасно, всі розуміють, таких втрат могло б і не бути. Ми були б у кращому становищі", - зазначив він.

Угода з США про видобуток ресурсів: ми все ще говоримо

Щодо угоди про видобуток рідкоземельних елементів, то західні ЗМІ пишуть, що Зеленський нібито відмовився від першого варіанта. За даними The Washington Post і NBC News, американська сторона пропонувала, щоб Україна передала 50% прав, і нібито навіть готова розмістити війська для їхнього захисту.

На прохання поділитися деталями, Зеленський обмежився короткою заявою.

"Ми все ще говоримо. У нашій історії, ви знаєте, було багато різноманітних розмов із різними адміністраціями США. Навіть у мій перший рік ми вели багато різних діалогів", - додав він.

Українці "абсолютно не хочуть виборів", поки не буде миру

На питання про вибори в Україні президент відповів, що зараз сфокусований на виживанні країни в умовах війни. Крім того, за його словами, він "готовий говорити про вибори, але українці абсолютно не хочуть виборів" до стійкого миру.

"Вони бояться, що ми втратимо режим воєнного стану, солдати повернуться додому, і Путін окупує всю територію... А якщо комусь не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство, у кого є власність за кордоном", - сказав він.

На завершення він підтвердив, що в розмові з Трампом говорив про те, що Путін його боїться. "І Трамп почув мене. І тепер Путін це знає теж", - підсумував Зеленський.