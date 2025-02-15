США будуть посередниками в переговорах України та РФ, - Келлог
Під час перемовин України та Росії треба досягти стабільних кордонів безпеки. США стануть посередниками.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву спеціального представника президента США із питань України та РФ Кіта Келлога під час виступу на Мюнхенській конференції.
"Коли говоримо про те, щоб сидіти за столом, я тут, щоб зібрати важливу інформацію. Я дипломат. Українці, росіяни і американці … будуть як посередники", - сказав він.
Також дипломат наголосив, що дуже легко говорити про можливі рішення, але треба досягти стабільних кордонів безпеки.
"Ми збираємо дані, щоб сказати - отак це має виглядати. І тоді до двох сторін, які воюють, - чи це є прийнятним для росіян та України", - констатував він.
За словами Келлога, українці будуть за столом переговорів - "це не розумно", але треба визначити, що таке стіл переговорів.
"Ця війна третій рік триває і ми не бачимо, як це буде виглядати. Наша філософія не продовжувати війну до смерті останнього українця, нам треба зупинити вбивства та війну", - зазначив генерал.
Він також нагадав заяву президента США Дональда Трампа під час виступу в ООН про важливість національного суверенітету - "якщо ви боретеся за свій суверенітет, ми вас підтримаємо".
Переговори України та Росії
В останні місяці, після вступу Дональда Трампа на посаду президента США, питання щодо переговорів України і РФ починає набувати обрисів.
Так, наразі вже відомо, що Трамп визначився з командою, яка братиме участь у переговорах щодо завершення війни Росії проти України.
Також, як раніше дізнався Bloomberg, Путін зібрав команду для переговорів зі США щодо України. До неї увійшли Юрій Ушаков, Сергій Наришкін і Кирило Дмитрієв.
Зазначимо, що, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент України Володимир Зеленський заявив, що не зніме членства України в НАТО зі столу переговорів. При цьому він назвав Путіна "найвпливовішим" членом НАТО.
Також наразі досить активно обговорюється участь Європи в переговорах.
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