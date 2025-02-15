Кіт Келлог на Мюнхенській конференції: виступ онлайн спецпосланника Трампа

Спецпредставник США Кіт Келлог на Мюнхенській конференції приймає участь в дискусії "Мир через силу. План для України". І відповідає на питання про те, яким має бути цей мирний план.

20:36 Щодо виборів в Україні, то це питання українського народу.



"Коли є демократія, це реалізується шляхом голосування. Наші батьки-засновники на питання "Що ви нам дасте?" відповідали: "Ми дамо вам республіку, якщо ви зможете її утримати". І ви собі це питання можете поставити, а не США. Так, ми робимо багато речей разом, але такі промови повинні робитися самостійно", - відповів Келлог на питання учасника конференції з України.



Зазначимо, раніше в інтерв'ю одному із західних ЗМІ він натякав, що Україні потрібно буде провести вибори президента та парламенту до кінця 2025 року, якщо найближчими місяцями вдасться досягти припинення вогню.



20:30 Келлог уточнив, що не говорить від імені Трампа, і не факт, що план буде саме таким. Але коли йдеться про те, як реагувати на порушення припинення вогню, то можна навести приклад, як у Нігерії було затримано американського фермера, і США направили великі сили, щоб його врятувати.

"Не ОК порушувати припинення вогню. Все питання в умовах, якщо немає бажання, то нічого не буде. І припинення вогню теж нічого не означатиме", - додав він.



20:20 Яким би не був план, його треба добре продумати, сказав Келлог.



"Питання в тому, чи хочете ви продовжувати битися або хочете відкласти на довгу перспективу. Колись хотіли об'єднати Німеччину, але канцлер подивився на перспективу і сказав, що це справа майбутнього. Якщо подивитися на країни Балтії, які були окуповані Радянським Союзом, США ніколи цього не визнавали. Це частина процесу, зрозуміти, як це виглядатиме. Якщо ви думаєте про перемогу у розумінні Другої світової війни з підписанням мирного договору, цього, мабуть, не станеться", - заявив він.

За його словами, потрібно дивитися в довгостроковій перспективі, тому поки що меседж зводиться до того, що не можна продовжувати агресію. Є надії і реальність, і США хочуть, щоб Україна залишалася суверенною і стабільною країною.



"Для цього ми маємо зупинити російську агресію. Але про деталі треба говорити, їх потрібно розробити, це буде зроблено, і один із людей, що має це зробити - президент Зеленський", - сказав він і додав, що президенту України доведеться говорити з Путіним.



20:18 У чому стратегія Трампа - зупинити війну чи виграти війну?

"Я думаю питання в тому, що таке перемогти у війні. Давайте будемо чесні, ви (українці, - ред.) пішли на надзвичайні жертви, Україна дуже сміливо боролася. Я був досить далеко на Сході, бачив Ізюм та подібні місця. Перше, що потрібно зробити, - зупинити кровотечу. А далі вже лікувати рани", - сказав він.



20:15 На питання, коли буде "мирний план" Трампа щодо України, він відповів, що потрібен час.

20:10 Російське вторгнення до Криму - це вже історія, і Келлог не хоче, щоб в усьому звинувачували США.



"Були гучні заяви: будемо стільки скільки потрібно, але це просто гасла, а у нас буде стратегія", - сказав він.



За його словами, у Трампа є успішний досвід і він має намір покласти край конфліктам, які почалися за попередника - Джо Байдена.

20:05 Білорусь вже використовується у політичній грі і є пішаком Путіна. Вона не є сильним партнером Росії, але все ж партнером, і треба говорити про ширший процес.

"Ми не можемо замирити агресора. Ми можемо дивитися на якісь кроки, які робилися в минулому і будуть робитися в майбутньому. Але ми не можемо дозволити, щоб агресія відбувалася за адміністрації Трампа", - сказав Келлог.

20:00 Келлог уточнив, що поступки можуть бути і з боку України. А щодо Росії, то як приклад можна розглядати санкції, бо це "чудовий приклад" того, як це працюють.

"Зараз більшість країн мають санкції проти РФ, але найбільше по ній б'ють санкції щодо нафтопродуктів. І вони продають їх через тіньовий флот. Більша частина працює на Балтійському морі, і ми маємо передбачити якийсь план. Зараз по шкалі від 1 до 10 санкції на рівні 6, але реалізація - на 3. Тож треба мати такі санкції, які б'ють по економіці. Ми таке вже робили в минулому з Іраном", - відзначив він.

За його словам, спираючись на досвід з Іраном, можна розглядати подальший вплив на Росію. Вона готова втрачати сотні тисяч військових "як під Сталінградом", але вже залучає північнокорейців. І це показує, що росіяни платять свою ціну.

"Отже ці речі треба збалансувати. Ми дуже часто говоримо, це питання літаків, або військових чи ще чогось. Але має бути комплексний план, який передбачає, щоб тиск залишався на Росію і був всеохопним. Це може стосуватися і КНДР, такі речі не забуваємо також", - додав представник Трампа.



19:50 Келлог відповів на питання, які поступки має зробити Путін.

"Як на мене, це мають бути і територіальні поступки. І не тільки територіальні, може бути відмова використання збройних сил у майбутньому, і, можливо, зменшення кількості особового складу", - зазначив американський дипломат.

Він також підкреслив, що зараз з'явилися альянси Росії з Іраном, з КНДР, Китаєм, чого не було раніше, ще кілька років тому. "Я вважаю, що дуже важливо, щоб ці альянси не формувалися", - додав він.



19:45 Коли з'явиться мирна угода, США то будуть працювати над тим, щоб її можна було впровадити.

"Якщо ви думаєте, що можете вбиством закінчити війну, то не зможете. Потрібно мати комплексний план, який має бути напрацьований разом", - зазначив спецпредставник США.

19:40 За президента Трампа Росія нічого не могла сказати проти США.

"Путін нічого не робив при Трампі. Він робив при Буші, при Обамі, однак не при Трампі, він боявся. І я думаю, коли ви питаєте, як Америка це буде робити (досягати миру в Україні, - ред.), ми говоримо "Мир через силу" - це наша модель", - підкреслив Келлог.



19:35 Келлог почав з визначення присутності на переговорах.

"Коли інтереси враховуються, коли ви можете зробити внесок, ви знаходитеся за столом переговорів. Є Росія та Україна, які перебувають у стані війни. Питання в дефініціях, я б посперечався з будь-ким. Навіть коли ми казали America First, ми ніколи не казали, що Америка є єдиною. Ми ніколи не застосовували політику ізоляціонізму", - сказав він.

Виступ Келлога в Мюнхені

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог бере участь у панельній дискусії "Мир через силу. План для України" другого дня Мюнхенської конференції.

Обговорення стартує 15 лютого о 19:30 за Києвом.

Разом із Келлогом виступатимуть глава МЗС України Андрій Сибіга, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, міністр національної оборони Литви Довіле Шакалієне.

Модеруватиме 45-хвилинну дискусію журналістка Deutsche Welle Сара Келлі.

Зазначимо, на полях MSC 14 лютого Кіт Келлог вже зустрівся із керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Головними темами розмови були координація спільних зусиль для досягнення справедливого та міцного миру, а також продовження допомоги США Україні.

Кіт Келлог готує мирний план по Україні

Після обрання президентом США Дональд Трамп призначив американського генерала у відставці Кіта Келлога своїм спецпредставником з питань України та Росії.

Під час передвиборчої кампанії Трампа саме Келлог розробляв для майбутньої адміністрації Білого дому пропозиції щодо завершення війни в Україні. Зокрема, йшлося про відмову від вступу України в НАТО, замороження конфлікту на лінії бойового зіткнення.

Після офіційного призначення Кіт Келлог запевнив, що намагатиметься знайти шлях до завершення війни за 100 днів. Він виступив із низкою гучних заяв, допустивши проведення виборів в Україні ще до кінця 2025 року. Келлог також висловлював думку, що обом сторонам доведеться "чимось поступитися". Також він погодився зі словами очільника Пентагону Піта Гегсета про те, що повернення України до кордонів 2014-го року є "нереалістичним".

Водночас Келлог допускає зниження цін на нафту для додаткового тиску на Росію та посилення санкцій, якщо Кремль відмовиться від переговорів.

Напередодні Мюнхенської конференції 2025 Кіт Келлог анонсував широкі дискусії із союзниками на полях форуму щодо пошуку шляхів завершення російсько-української війни.

А у західних ЗМІ навіть писали, що посланець Трампа презентує на форумі мирний план. Проте він сам заявив, що у Мюнхені цього не станеться, а план має представляти лідер Штатів.

"Людина, яка представить "мирний план" – це президент США, а не Кіт Келлог. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не станеться наступного тижня. У нас будуть дискусії з європейцями і ми передамо усе президенту США. І будемо рухатися далі", - зазначив американський генерал про свою участь в MSC.

Келлог зазначив, що Білий дім залагоджує деталі переговорів, які дадуть головним помічникам Трампа першу серйозну можливість донести до громадськості меседж про підхід нової адміністрації до війни.

"Знаючи, як працює цей процес, для Зеленського, ймовірно, було б краще, якби ми всі зібралися разом і обговорили це як група", - сказав спецпредставник Трампа.

Відомо, що після Мюнхенської конференції Кіт Келлог відвідає Київ. Дата візиту анонсована на 20 лютого 2025.